Escrivá anuncia que las pensiones mínimas y no contributivas subirán en 2022 más que el IPC

Publicada el 29/09/2021 a las 10:50 Actualizada el 29/09/2021 a las 11:43

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este miércoles que las pensiones mínimas y no contributivas subirán en 2022 por encima del IPC.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, el ministro ha indicado que, al igual que ocurre con el salario mínimo interprofesional (SMI), las pensiones mínimas y no contributivas son un mecanismo "muy potente" para la redistribución de renta. "En los Presupuestos Generales del Estado se reflejará esa filosofía (...) Subirán más que el IPC", ha adelantado Escrivá, que no ha precisado la cifra concreta en que se revalorizarán las pensiones mínimas y no contributivas.

Preguntado por los datos de afiliación del mes de septiembre, que se conocerán en unos días, Escrivá ha avanzado que septiembre será tan bueno como agosto, cuando los ocupados aumentaron en 80.000 personas en términos desestacionalizados. "Septiembre no sólo ha ido muy bien, sino que estamos teniendo un final de mes muy dinámico, lo que apunta a que octubre va a ser también bueno. Se van a dar crecimientos muy significativos del empleo, hay una dinámica en la actividad económica desde el mes de mayo y va a más", ha resaltado el ministro.