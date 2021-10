Miles de pensionistas de toda España reclaman en Madrid unas pensiones "justas y suficientes"

Publicada el 16/10/2021 a las 15:45 Actualizada el 16/10/2021 a las 16:43

Pensionistas de toda España, convocados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones (Coespe), se han manifestado este sábado en Madrid para reclamar unas pensiones "justas y suficientes" y protestar contra el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la reforma de las pensiones, según informa Europa Press.

El pasado mes la reforma de las pensiones superó su primer examen en el Pleno del Congreso tras rechazarse la enmienda de totalidad planteada por el PP. Durante el debate parlamentario, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentó su reforma como una reforma "no de partido ni de Gobierno", sino "una reforma de país", que nace del acuerdo parlamentario del Pacto de Toledo y también con el consenso de los principales sindicatos, patronales y organizaciones de autónomos, "tras una década sin consenso".

Según Coespe, con esta nueva concentración quieren defender unas pensiones públicas "justas y suficientes" y unos servicios públicos de "calidad", así como mostrar su oposición al Pacto de Toledo y la inminente reforma de las pensiones del ministro José Luis Escrivá.

Entre otras peticiones están unas pensiones "dignas" de 1.084 euros tal y como establece la Carta Social Europea, una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y acabar con la brecha de género o adelantar la edad de jubilación.

En la manifestación ha estado presente Unidas Podemos, en concreto, el diputado de UP en el Congreso, Javier Sánchez, que ha destacado que en esta legislatura han dado algunos "pasos importantes" para garantizar unas pensiones dignas, ya que han conseguido "revalorizar las pensiones al IPC y derogar el factor de sostenibilidad, pero tenemos claro que no es suficiente". "Hay que subir las pensiones mínimas y las no contributivas de forma que alcancen como mínimo la cuantía del SMI. Desde Unidas Podemos tenemos muy claro que no vamos a permitir ningún retroceso en el sistema público de pensiones", ha añadido.

La marcha ha comenzado en el Congreso de los Diputados hasta llegar a la Puerta del Sol, punto de encuentro de las distintas plataformas y pensionistas para manifestarse por unas pensiones "suficientes y dignas".