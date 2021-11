Escrivá, sobre ampliar el tiempo de cálculo de la pensión: "No lo pide la UE, está en el Plan de Recuperación"

Publicada el 11/11/2021 a las 09:58 Actualizada el 11/11/2021 a las 11:06

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones no es algo que haya pedido Bruselas a España, sino que forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno en el Plan de Recuperación.

"No entiendo la polémica. A mi me parece una serpiente de verano que puso en marcha hace ya un año Pablo Iglesias y que va saliendo de vez en cuando", ha señalado el ministro en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Escrivá ha explicado que en las recomendaciones del Pacto de Toledo se pidió que se tuvieran en cuenta en el sistema de cómputo de las pensiones las nuevas realidades del mercado laboral y la existencia de "carreras más volátiles", donde los últimos años de cotización no siempre son los mejores.

"Estimamos que para el 30% de los trabajadores sus últimos años no son los mejores", ha indicado el ministro, que ha añadido que el sistema actual está pensado para "carreras lineales", donde teóricamente uno va mejorando sus cotizaciones según va cumpliendo años.

"Ahora ya no es así y tenemos que hacer un sistema más equitativo y eso lo haremos con los agentes sociales en 2022. En algunos casos, habrá que valorar extender el periodo de cálculo, pero no necesariamente, se podría hacer un sistema para elegir los mejores años cotizados (...) Pero no hay nada nuevo", ha dicho el ministro.

Así, y siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, esta medida se incluyó en el Plan de Recuperación (componente 30) en el marco de la segunda pata de la reforma de pensiones que se discutirá con los agentes sociales a partir de 2022.

Escrivá ha negado "rotundamente" que valorar la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones para determinadas carreras profesionales tenga como objetivo reducir el gasto en pensiones, ya que lo que se persigue es hacer el sistema "más equitativos" y mejorar la situación de trabajadores a los que sus últimos años cotizados "no les favorece" de cara al cálculo de su pensión.

"Se trata de modernizar y mejorar el sistema. Llevo un año hablando de esto y siempre digo lo mismo", ha insistido Escrivá.

El ministro ha asegurado además que "no ve problemas ni le preocupa" que puedan surgir problemas en el Gobierno de coalición a propósito de esta materia, pues se trata de una medida contemplada en el Plan de Recuperación que "ha asumido todo el Gobierno", que está hablada "desde hace tiempo" y que a Bruselas "le ha parecido estupenda".

Iglesias desmiente a Escrivá

El exvicepresidene y exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha replicado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que "la intención del PSOE de subir el cómputo de las pensiones" no fue una "serpiente de verano", dado que estaba incluida la propuesta en un documento del departamento de Seguridad Social. "Las serpientes ni siquiera tienen las patas cortas como las mentiras", ha lanzado en un comentario en Twitter en alusión a las palabras del ministro durante esta mañana, tras asegurar que la ampliación del cálculo de las pensiones no lo pide Bruselas sino que forma parte de los compromisos del Gobierno en el Plan de Recuperación.

La intención del PSOE de subir el cómputo de las pensiones no fue una “serpiente de verano”. Fue un documento distribuido por Escrivá que le llegó incluso a la prensa. Las “serpientes” ni siquiera tienen las patas cortas como las mentiras. Aquí la pruebahttps://t.co/s1XIT1XFii https://t.co/ck5AIrNMhE — Pablo Iglesias (@PabloIglesias) November 11, 2021

Por su parte, Iglesias aludía a un borrador del Gobierno elaborado el año pasado sobre el Plan de Reformas e Inversiones y que incluía la propuesta de elevar la edad del cómputo de la pensión de jubilación de 25 a un máximo de 35 años de manera progresiva.

En este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recogía un apartado titulado Ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación y figuraba en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como departamento encargado de llevarlo a cabo.

"El efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo 35 años en lugar de 25 supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 6,3%, aunque su impacto no es uniforme y depende de las características concretas de cada carrera de cotización. Igualmente, se procederá a revisar el procedimiento de integración de lagunas de cotización, para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad, que perjudica de manera muy señalada a los jóvenes, así como a las mujeres, que experimentan en media más interrupciones en su vida laboral", explicaba el borrador.

Unidas Podemos manifestó entonces su rechazo a aplicar este incremento del cómputo de las pensiones al entender que implicaba un recorte de las prestaciones. En enero Iglesias valoró que Moncloa no remitiera finalmente en su plan de Reformas e Inversiones a Bruselas la elevación a 35 años del cómputo de la vida laboral para computar las pensiones, dado que hacerlo hubiera sido "inaceptable" y "desleal" con el acuerdo de gobierno, como transmitió al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.