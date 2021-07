Fangoria: "Hay que vivir el momento con pandemia y sin pandemia”

Publicada el 08/07/2021 a las 06:00

"El ayer me atormentaba, el mañana me asustaba. Solo creo en el momento actual", reivindica la Alaska de siempre en Momentismo absoluto. Esa es su actitud ante la vida, la manera que Nacho Canut y ella tienen de enfrentarse al pasado y al futuro. La única y la mejor forma de sobrevivir: "Somos ultrapragmáticos. Cuando, después de vender un millón de discos con Dinarama, empezamos con Fangoria, no nos llamaba nadie, no nos contrataba nadie. Así que nos pusimos a pinchar como disc-jockeys. ¡Qué le vamos a hacer!".

Como defienden en el single de su disco Existencialismo Pop (2021), el manido tópico literario carpe diem es su única verdad. Y la impermanencia de todo, lo bueno y lo malo, su mejor religión. "Nosotros no hacemos grandes planes a largo plazo, vamos haciendo según van ocurriendo las cosas porque nada es permanente", explica la musa de La Movida. "Como decimos en otra de nuestras canciones, en Dramas y comedias, el futuro es un cheque un blanco, así que hay que vivir el momento con pandemia o sin pandemia", añade con vehemencia el teclista y letrista de Fangoria, Nacho Canut.

Pregunta: Sin embargo, parece que los que decían que no íbamos a salir mejores de esto tenían razón…

Alaska: Sí, ni mejores ni peores. Vamos a salir como somos….

Nacho: Yo siempre he tenido muy poca esperanza en la especie humana.

Alaska: Yo también...

Nacho: Esto se va a olvidar enseguida…. El Homo Sapiens está hecho para olvidar inmediatamente los malos tragos. Somos así.

Pregunta: Muchos han interpretado Momentismo absoluto como un himno para celebrar el final de la pandemia… ¿Lo es?

Alaska: No era la intención, pero…

Nacho: Eso es gusto del consumidor, el cliente siempre tiene la razón. Como con A quién le importa, si la gente la quiere cantar y asociar con algo, nosotros encantados.

Alaska: Aunque todo el mundo lo pueda relacionar con el coronavirus, al final la idea de que la vida es hoy está siempre ahí, tengas cinco años o sesenta.

Pregunta: ¿De dónde viene lo de ‘momentismo absoluto’?

Alaska: Es una frase de la bailarina argentina Moria Casán. Le preguntaron sobre su vida amorosa y contestó que estaba en el momentismo absoluto. Le escribí a Nacho y le dije: "Creo que ya tenemos la frase".

Nacho: Sí, en todos los discos de Fangoria metemos una frase que puede ser de un personaje de ficción, de un escritor, de una película…

Alaska: El título de nuestras canciones tiene que estar a la altura.

Nacho: ¡Y eso es muy estresante!

Alaska: Sí…

Nacho: Una vez que teníamos lo de Momentismo absoluto y la continuación del verso, lo de "vivo minuto a minuto", ya está todo hecho porque lo difícil es el título.

Pregunta: ¿Os dijo algo Moria Casán cuando vio que su frase se había convertido en canción?

Alaska: Lo puso en Instagram, ¡le gustó mucho la idea!

Pregunta: ¿Siempre habéis sido así de pragmáticos?

Alaska: Creo que sí. A las pruebas me remito. Nos hemos adaptado en cada momento a lo que había y a lo que nunca hemos tenido...

Nacho: Sabemos lo que tenemos ahora y poco más.

Pregunta: ¿Sois muy perfeccionistas?

Nacho: No, yo no...

Alaska: Yo tampoco.

Nacho: De hecho yo todas las letras cuando las vuelvo a oír digo: "Ay, Dios mío, si esto hubiera sido muy fácil cambiarlo y hubiera quedado mil veces mejor". Pero creo en la imperfección.

Alaska: Una cosa no puede estar eternamente haciéndose, cambiándose, mejorándose. No, lo haces en ese momento, y en ese momento es así.

Pregunta: Tenéis por delante todo un verano de conciertos, después de llevar dos años sin tocar…

Alaska: Bueno, eso por ahora, porque esto es momentismo absoluto, entonces nunca se sabe.