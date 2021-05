Publicada el 06/05/2021 a las 06:00

Sin Trump y su estrategia no habría sido posible la política de la postverdad ni el populismo de la simpleza. Sin Trump y su desprecio a las personas más vulnerables la política de la culpabilización no habría dado réditos. Sin Trump y su machismo exhibicionista no se habría admitido la negación de la violencia de género y la desigualdad como argumento. Y sin Trump no habría sido posible Lady Trump, Isabel Díaz Ayuso.

Todo lo que Donald Trump demostró que era utilizable como acción política es lo que ha recogido Isabel Díaz Ayuso en su campaña y en su acción política, pues no hay diferencia entre una y otra, por eso se ha convertido en Lady Trump con la ayuda del resto de partidos.

La estrategia para conseguir una aceptación generalizada capaz de hacerle ganar en cualquier lugar del territorio, con independencia de las características sociológicas de los barrios, de la situación de las personas que los habitan y de las diferencias que existen entre las distintas ciudades de la comunidad, no se puede reducir a una cuestión ideológica en el sentido tradicional, sobre todo cuando la ideología encapsulada en los partidos tradicionales no ha abierto las ventanas para recibir el aire de la actualidad, ni tampoco las puertas para salir a la realidad, y se deja que todo se mueva desde los salones donde se diseñan las estrategias y campañas.

Para conseguir la victoria alcanzada por Lady Trump son necesarios tres elementos esenciales, sobre todo cuando no hay una gestión política que reivindicar. Estos elementos son:

1. El enemigo común. Este enemigo cobra más importancia cuando se identifica con una persona, puesto que facilita su reconocimiento, y cuando esa persona es cercana, conocida y visible. Y todo ello lo ha conseguido al presentar como el enemigo común a Pedro Sánchez, y de paso al Gobierno y a su política, lo cual le ha permitido ampliar la crítica desde lo personal a lo ideológico bajo la amenaza del socialismo y el comunismo, no como alternativas, sino directamente como enemigos.

2. Justificación moral. Ha presentado la campaña como una cruzada contra los infieles de la libertad. A partir de ahí ha hecho de la libertad el argumento ético de todos sus planteamientos, y la excusa para justificar todo lo ocurrido y todo lo que pueda suceder. Esa posición permite al mismo tiempo ser héroe, en este caso heroína, y víctima. Lady Trump se ha presentado como la heroína que defiende la libertad y, al mismo tiempo, la víctima que sufre los ataques y saetas de los infieles.

3. Refuerzo de la identidad. Además del mensaje y del enemigo, el planteamiento tiene que hacerse propio en cada persona. Es decir, llevar al terreno de cada hogar, de cada individuo, el protagonismo de la acción y hacer que se sienta partícipe de todo ese proceso. Y para conseguir ese objetivo hace falta apelar a lo propio, a los elementos que identifican a cualquier persona con independencia de su barrio o ciudad. Y esas referencias vienen dadas por el territorio y todo lo que significa en términos de costumbres, tradiciones y cultura. Es el componente nacionalista que ha utilizado Díaz Ayuso y que ha permitido que la ciudadanía de la comunidad se haya sentido identificada en elementos comunes al margen de sus circunstancias personales. Trump lo concretó en su "America first" y Lady Trump lo ha hecho en su "vivir a la madrileña".

El problema de la estrategia trumpista no es ganar, eso suele ser sencillo cuando las circunstancias vienen definidas por una crisis, que en este caso se ha visto agravada por la triple combinación del componente económico, sanitario y social. El problema de la estrategia trumpista es que a partir de su victoria dirigirá todo su esfuerzo y acciones a la potenciación de los tres elementos estratégicos necesarios para seguir ganando; y a partir de ahora hará más enemigo a su enemigo y lo que representa, aumentará la cruzada a favor de la libertad entendida bajo los valores conservadores, y lo hará como heroína y como víctima, y, sobre todo, reforzará el sentimiento de pertenencia con su estrategia nacionalista madrileña, para que cualquier persona, con independencia de su ciudad, barrio y situación se sienta protagonista de su proyecto y víctima de las alternativas.

Lady Trump ha sido fiel a su maestro Donald Trump y ha ganado las elecciones; que lo vuelva a hacer y que su modelo se extienda al resto de territorio no depende de ella, sino de quien no ofrezca una alternativa mejor.

Quien confunde una estrategia con una alternativa es como quien se considera deportista porque hace apuestas deportivas. No se pueden confundir votos con personas.

__________________

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue delegado del Gobierno para la violencia de género.