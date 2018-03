Mediapart celebra con una gran fiesta su décimo aniversario los días 16 y 17 de marzo

info Libre



El 16 de marzo de 2018, Mediapart cumplirá. Una década de combates por una prensa libre, al servicio del derecho a saber del público. Diez años de una apuesta improbable, lanzada en un clima de incredulidad general: un periódico digital que sólo viviría del apoyo de sus lectores, sin publicidad ni subvenciones. Diez años paraque, hasta entonces, no había sido emprendido en internet por la prensa diaria de información general y política.Diez años para convencer de que nuestro oficio, el periodismo, no está condenado a la precariedad, a los planes sociales, a las recompras en cascada, a la pérdida de independencia y de vitalidad, a la disminución de la calidad y a la carrera por la audiencia, sino que puede ser económicamente rentable basándose en la exigencia, la creación de valores y los empleos en la independencia. Que puede convertir una empresa de prensa enmanteniéndolo libre de cualquier presión, económica o política, financiera o estatal, publicitaria o partidista.Hoy es difícil imaginar cuántas burlas, de los pretendidos expertos que esparcieron el veneno de la duda a nuestro alrededor,. ¿Quién recuerda aquel veredicto sin apelación, lanzado unos meses después de nuestro lanzamiento, el 10 de octubre de 2008, por uno de ellos que no es particularmente conocido por su amor hacia una prensa irreverente?«Si consideran que el modelo de independencia de la prensa es Mediapart, entonces, en este caso,Quédense tranquilos, la cuenta de resultados de Mediapart pronto resolverá este problema ya que el modelo elegido por Edwy Plenel es un modelo absurdo. La prensa en la red solo puede ser gratuita. La prensa de pago en internet no puede funcionar». No era la primera vez y, probablemente, no será la última que Alain Minc –consejero político, economista y empresario- se equivocaba…Es demasiado pronto para contar la historia de estos diez años de aventura colectiva donde todas las profesiones que unen a Mediapart –los periodistas de la redacción, los técnicos informáticos, los responsables del marketing, de lo comercial, de la gestión, de la relación con los suscriptores, de la comunicación y de las redes sociales, etc., sin olvidar a nuestros diversos socios y proveedores– han trabajado juntas para imponer este inédito periódico. Recordamos todas las batallas que nos han unido en esta prueba. Aquellas en las que, mientras nos esforzábamos por defender lo mejor de la tradición de la prensa impresa a través del mundo digital, teníamos quede nuestras revelaciones frente a los medios incrédulos.Bettencourt, Cahuzac, Sarkozy-Kadhafi: recurriendo únicamente a estos tres emblemáticos casos,, especialmente judiciales, hemos tenido que asumir para imponer en el debate público estas informaciones que perturbaron… ¡Revelaciones a contracorriente!Uno de los lemas de Mediapart: "La libertad de la prensa, sino un derecho de los ciudadanos".Si hemos podido parecer aleccionadores, fueron los malentendidos los que pudieron crear la confusión:. Libertad como insignia para hacer nuestro trabajo tal y como lo entendemos, sin más restricciones que las que nos otorgamos colectivamente. Felicidad entusiasta de comprometernos en torno a un ideal compartido: esta convicción radicalmente democrática de que, sin información libre, rigurosa y plural; sin respeto al derecho a estar informados como libertad fundamental, los ciudadanos se convierten en ciegos que pueden votar por su peor enemigo o por su peor desgracia, prisioneros de la propaganda o de ideologías cuyos avatares contemporáneos, hechos alternativos (alternative facts) y post-verdad (post-truth), asumen descaradamente que quieren reemplazar la verdad por la mentira.Alegría colectiva también cuando levantamos liebres –¡y qué liebres!– con la firme esperanza de que la sociedad se movilice para atraparlas.Pero la mayor felicidad fue encontrar un público, es decir, a todos ustedes: lectores leales, apasionados, críticos, libres de amonestarnos o alentarnos, de elevarnos o de hacernos tambalear.Periódico nacido de la revolución digital, Mediapart nunca habría logrado su éxito sin la: un medio aparte pero, sobre todo, un medio participativo. Ningún periódico de información política y general en internet mantiene hoy la particular relación que reina aquí, no sin inconvenientes puntuales, como sucede en la vida misma, ya sea en el Club o en los hilos de comentarios: no hay límites en lo que concierne a la cantidad, ni a la amplitud de las contribuciones –si bien existe una moderación a posteriori, gestionada internamente por el propio equipo-, de esta particularidad surgen una diversidad de opiniones y una pluralidad de sensibilidades que son tan ricas como las chispas que producen.En resumen,, y esto es lo que queremos celebrar durante este décimo aniversario, organizado sobre el tema del encuentro entre el periodismo y la sociedad. En lugar de ceder a la autocomplacencia hablando de Mediapart, preferimos celebrar juntos todo lo que se ha unido, cruzado, experimentado, buscado, encontrado, inventado, expresado, defendido, etc., en esta encrucijada que es nuestro periódico.Así es como concebimos el Festival de Mediapart –que tendrá lugar el sábado 17 de marzo, durante todo el día, desde las 11 horas hasta las 23.30, tras los muros del Centquatre , establecimiento cultural de la Ville de París, nuestro socio en este evento público–, de acceso libre y gratuito. Recuerde la dirección: 5, rue Curial, en el distrito XIX de París.En el programa, un encuentro ininterrumpido con el equipo de Mediapart, numerosos debates, concomitante en varios lugares, proyecciones de documentales, teatro y lecturas, conciertos, varias exposiciones (incluida una sobre los diez años de Mediapart), un salón en el que nuestros numerosos socios se ocuparan de los stands y animarán los debates, una librería y firmas con autores, videojuegos diferentes, sopladores de poemas, pregoneros de periódicos en toda regla, algunas sorpresas también y, para terminar,a partir de las 19.30.En los próximos días, en una web dedicada a este evento,que continuará enriqueciéndose hasta el último día. Insisto: este sábado es un día totalmente abierto al público, todas las actividades, todos los eventos, son de acceso libre y gratuito. Obviamente habrá algo para comer y beber... ¡Así que no dudéis en venir numerosos, con familiares y amigos!Contrariamente a las caricaturas mediáticas que utilizaron la personalización de uno de los fundadores para borrar la historia colectiva de nuestro periódico, esta será la ocasión para descubrir a todos aquellos que han logrado el éxito de Mediapart. Sacada del folleto de presentación más reciente,La víspera del Festival, el viernes 16 de marzo, de 14.00 a 19.00 horas, organizamos, también en Centquatre, un gran coloquio internacional sobre El derecho a saber. A partir de esta exigencia democrática fundamental que se encuentra en el corazón del oficio de informar, la de conocer todo aquello que es de interés público, nos interrogaremos sobreque esta exigencia encuentra en nuestros tiempos inéditos e inciertos.¿Qué verdad? ¿Cómo encontrarla? ¿Quién es su guardián?Pero también, ¿cuáles son los desafíos del periodismo de investigación, cómo informar en un lugar hostil y cómo lidiar con las nuevas caras de las mentiras en la era digital? Todos estos temas serán abordados.Con un dispositivo de traducción simultánea, este coloquio reunirá a muchos oradores extranjeros [entre ellos, responsable editorial de, socio español de Mediapart]; Katharine Viner , redactora jefe del diario británico The Guardian; Robert Darnton , director de la Biblioteca de la Universidad de Harvard, historiador especializado en la historia del libro en la época de la Ilustración;, magistrado antimafia, fiscal general de la Corte de Apelaciones de Palermo; Eyal Weizman , arquitecto, investigador en Goldsmiths College de la Universidad de Londres, fundador de Forensic Architecture ; pero también periodistas venidos de Egipto, Turquía, Colombia, España, Alemania, Países Bajos... Será el historiador Patrick Boucheron , del Colegio de Francia, quien presentará la conferencia.La conferencia, que puede, está reservada a los suscriptores de Mediapart –es lo mínimo, en agradecimiento por su apoyo (si aún no es suscriptor y le gustaría asistir, basta con suscribirse). Para inscribirse en la conferencia, vaya al espacio sección Avantages (Beneficios) de su cuenta de suscriptor y haga clic en Je m’inscris (Me inscribo).Para aquellos que no podrán estar presentes, sepan que el coloquio será transmitido en directo (y luego en replay) en Mediapart (también en YouTube y Facebook). Sin embargo, la jornada del sábado 17 de marzo no será retransmitida: es imposible debido a la diversidad de eventos simultáneos que tendrán lugar. Otra buena razón para asistir, escuchar, hablar, mirar, conocer, pasear, debatir, bailar, divertirse, etc.Este coloquio y este festival parisino no serán los únicos eventos de este aniversario. Otros encuentros están previstos en diferentes regiones a partir del mes de marzo, que se anunciarán progresivamente en la web dedicada al décimo aniversario y en el Club de Mediapart. Si, por su parte, tiene sugerencias, propuestas, recomendaciones o solicitudes al respecto, no dude en escribirnos a la siguiente dirección: 10ans@mediapart.fr A principios de marzo, unos días antes de este Festival Aniversario, Mediapart, como todos los años, presentará todas, su balance y sus perspectivas, durante una conferencia de prensa que tendrá lugar en nuestras instalaciones. Un libro en forma de reflexión sobre la década de Mediapart y las enseñanzas de esta aventura colectiva, será publicado al mismo tiempo por la editorial Don Quichotte Estos dos días, de acceso libre y gratuito, han sido organizados por Mediapart de forma independiente. Es decir,con nuestros propios medios. Una razón más, si aún no lo está o si sus amigos/as aún no lo están, para subscribirse o invitar a subscribirse a su alrededor ( basta con hacer clic aquí ). Porque, en Mediapart, solo nuestros lectores pueden comprarnos...