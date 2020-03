¿Puede convertirse la pandemia en el 'gran nivelador' de las desigualdades?

Publicada el 17/03/2020 a las 06:00 Actualizada el 16/03/2020 a las 21:45

El 11 de marzo, el brote de coronavirus Covid-19 se convertía en pandemia. Dicha pandemia se extiende en un mundo en el que, salvo pocas excepciones, las desigualdades han aumentado enormemente. Junto con el cambio climático, se trata del principal desafío de la próxima década. Ahora bien, las grandes epidemias son fuerzas históricamente poderosas de la redistribución de la riqueza y de reducción de desigualdades. De ahí la pregunta, ¿puede el coronavirus llevar a un reequilibrio masivo y al final de lo que Thomas Piketty llama la era de los neopropietarios?

Los ejemplos de reequilibrio de fortunas vinculados a una pandemia se toman de los períodos precapitalistas. El mejor ejemplo es el de la peste negra de 1347-1348. En su libro The Great Leveler - Violence and the History of Inequality, publicado en 2017 por Princeton University Press, el historiador conservador Walter Scheidel describe el fenómeno.

Esta terrible epidemia la provocaba una bacteria, la Yersinia pestis, que se originó en los confines del desierto de Gobi y se propagó en las pulgas de las ratas por toda Asia. Llegó a Europa en 1347, en los barcos genoveses que comerciaban entre Italia y Crimea. En dos años, la epidemia mató entre el 25 y el 45% de la población europea. La sangría fue tal que un país como Inglaterra, en las fronteras de la época entonces, sólo recuperará su nivel de población anterior a la peste negra a principios del siglo XVIII, 450 años después...

El efecto de esta sangría en la economía y en las desigualdades fue considerable. Para entenderlo, es importante recordar que la economía de la época se basaba en gran medida en la agricultura. El capital de la época era fundamentalmente la propiedad de la tierra y el trabajo también era, en gran medida, el que se hacía en la tierra. Durante los siglos XII y XIII, lo que Jean Gimpel llamó “la revolución industrial de la Edad Media” (mejor acceso a la energía, mejor aprovechamiento de los caballos de tiro, nuevas técnicas de siembra y cosecha) permitió mejorar las técnicas de cultivo y aumentar la productividad del capital de la tierra. La población aumentó bruscamente ya que la tierra pudo entonces alimentar a más personas.

A principios del siglo XIV, por lo tanto había una situación favorable para el capital, que era la tierra: la mano de obra era abundante y menos necesaria, y por lo tanto muy barata, mientras que la tierra ofrecía generosos rendimientos. Por lo tanto, las desigualdades eran naturalmente altas. En realidad, la situación ya ha comenzado a deteriorarse con un cambio climático que afecta a los rendimientos y una disminución de la productividad. Pero es el trabajo lo que se ajusta por el coste. En la primera mitad del siglo XIV, la situación de las masas trabajadoras se deterioró y las desigualdades aumentaron aún más a favor de los nobles terratenientes. La peste negra cambia profundamente esta situación.

El repentino descenso de la población crea un desequilibrio inmediato a favor del trabajo. La peste no afectó al capital, a la tierra. Por otro lado, había menos trabajo para desarrollarlo. Demasiado capital, poca mano de obra: el rendimiento de la tierra disminuye y el coste del trabajo aumenta. Los salarios se dispararon. Tanto es así que en 1349, la Corona inglesa tuvo que recoger en su Ordenanza de labradores que los salarios se fijaran en el nivel de 1346. Una congelación de salarios que tendrá poco efecto. Los cálculos de los economistas apuntan a un fuerte aumento de los salarios en toda Europa hasta mediados del siglo XV.

Esto redujo las desigualdades. El coste del mantenimiento de la tierra se hizo más alto y los excedentes fueron a los pequeños propietarios. En Inglaterra, Walter Scheidel describe un fenómeno de desclasificación de las clases de terratenientes después de la peste negra, cuando el rendimiento de la tierra se redujo entre un 30% y un 50%. El trabajo de Guido Alfani sobre un índice Gini (un índice que mide la brecha entre las rentas más altas y las más bajas, siendo 1 el nivel máximo de desigualdad), reconstruido en el Piamonte, muestra una caída del índice de 0,45 a 0,31 entre 1300 y 1450, y luego un aumento con un retorno a 0,45 alrededor de 1650. El fenómeno puede observarse también en otras ciudades italianas.

Este movimiento no es suave. Las clases dominantes utilizarán todos sus poderes extraeconómicos para contrarrestar el fenómeno. Se ha hecho referencia a la congelación de los salarios decidida en Inglaterra, pero se podría añadir un aumento de los impuestos sobre el trabajo utilizados para financiar las guerras y, por lo tanto, los ingresos adicionales para la nobleza. Esta política antirredistributiva provocaría disturbios: la revuelta de Étienne Marcel en Francia en 1356, la revuelta de los campesinos ingleses en 1381, el movimiento husita en Bohemia y en Alemania a principios del siglo XV con un discurso social igualitario. Poco a poco, sin embargo, las élites recuperaron el control, imponiendo una contra-redistribución gracias al fortalecimiento del estado absolutista, como en Francia, o gracias al desarrollo de la mercantilización de la tierra como en Inglaterra.

Los demás ejemplos presentados por Walter Scheidel, desde la peste antonina del siglo II hasta las epidemias que diezmaron a los pueblos indígenas del Nuevo Mundo en el siglo XVI, siguen el mismo patrón: los estragos de las epidemias en la mano de obra desequilibran el capital a favor del trabajo. El capital se debilita y las desigualdades se reducen hasta que las nuevas formas de control laboral puedan devolver la ventaja a los propietarios. Walter Scheidel utiliza estos casos para imponer su idea: la paz y la prosperidad son períodos de desigualdad, la guerra y las epidemias son momentos de contracción de la desigualdad. En realidad, sin embargo, la reacción de las élites no siempre es pacífica, ni mucho menos. Más bien, parece que las secuelas de la tragedia dan lugar a intensas luchas entre grupos sociales e ideologías. Y son estas luchas las que determinan el retorno de las desigualdades.

La última palabra la tiene la política

Pero entonces, ¿cómo podría la actual pandemia afectar a las desigualdades? El sistema económico actual es muy diferente al de la peste negra; el capital está más diversificado, es menos tangible y la mano de obra es más móvil. El motor de la economía es la circulación del capital, no sólo la renta de la tierra. Por lo tanto, en un sistema capitalista, la abundancia de capital no es en sí misma un freno a su valorización, puede ser reinvertida o circular en los mercados financieros. Por el contrario, el período anterior a la aparición del coronavirus mostró que las bajas tasas de desempleo podían ir acompañadas de un bajo crecimiento de los salarios y una creciente desigualdad. Así ha sido en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

Como ya se ha dicho, los estudios económicos han demostrado que la llamada gripe española de 1918-1919 redujo los ingresos del capital, pero no tuvo un efecto decisivo en los ingresos del trabajo. Además, el ejemplo es difícil de utilizar ya que esta pandemia se enmarca en las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que por razones políticas condujo tanto a la represión financiera a través de la inflación como a la expansión de los derechos laborales. Dicho esto, seguimos viendo que el efecto directo de las pandemias en las desigualdades suele disolverse en las políticas posteriores.

Tratar de desentrañar los efectos de la actual pandemia en la desigualdad es muy difícil por una razón principal: todavía se desconoce el impacto general del Covid-19 en la población activa. Pero este efecto, como en 1919, puede no ser suficiente. A nivel mundial, el aumento de las desigualdades desde la década de los 70 puede explicarse, como señalan Thomas Piketty o, más recientemente, Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman, por una política muy favorable a los poseedores de capital. La reducción de la fiscalidad de los más ricos, la movilidad del capital, las “reformas estructurales” que dan más poder al capital sobre el trabajo y, a partir de 2008-2009, el apoyo directo de los bancos centrales a los mercados financieros e inmobiliarios, son los elementos clave de este desequilibrio que ha llevado a la situación actual.

Esta pandemia ciertamente debilita brutalmente el capital y por lo tanto reduce las desigualdades. Los mercados financieros se desvían y las cadenas de valor internacionales se ven perturbadas. Sobre todo, el choque de la demanda reducirá la rentabilidad de las empresas. Pero el mundo del trabajo también se está ajustando a raíz de los despidos y la compresión de los salarios. El choque sobre el capital se transmite así al mundo del trabajo, que compensa en parte la disminución de la desigualdad, pero el fenómeno es más difuso.

Sin embargo, una vez que este fenómeno de crisis termine, está todo por hacer. Así pues, cabe imaginar que las autoridades públicas podrían decidir apoyar la demanda de los hogares mediante un marco más favorable para el trabajo y redes de seguridad social que reduzcan el reequilibrio descrito anteriormente. Se podría entonces entrar en un régimen de reducción de la desigualdad en el que el Estado podría organizar las inversiones necesarias para compensar la degradación del capital privado.

Pero el precedente de la crisis de 2008 exige cautela. Si el marco intelectual no cambia, es decir, si no se pone en tela de juicio el predominio de la idea de que el capital por sí solo crea actividad y empleo, entonces las políticas públicas tendrán, como después de la crisis de las subprimes, la ambición de reparar las pérdidas de capital, aunque sea a expensas del trabajo. Es así como las desigualdades comenzaron a aumentar de nuevo después de 2008, a pesar del fuerte golpe de la crisis. Las políticas fiscales, la austeridad y las reformas estructurales han servido de contrapeso.

Porque, a diferencia de los días de la peste negra, el capital también se está degradando por las consecuencias económicas de la pandemia. Esa tierra que antaño permanecía inalterada y por lo tanto abundante, el capital industrial y sobre todo el ficticio, el capital financiero, se ven muy afectados. Por consiguiente, el desequilibrio no es el mismo. Por lo tanto, hoy en día, la mano de obra no es necesariamente escasa y la acción política puede centrarse en la defensa de los intereses del capital, la famosa “política de la oferta” que está en el centro de las respuestas de emergencia. Al mismo tiempo, las reformas estructurales, que debilitan la mano de obra, no se ponen en duda precisamente en nombre de esta política del lado de la oferta. En resumen, las políticas desiguales descritas anteriormente apenas se ponen en duda, sino que por el contrario pueden salir fortalecidas de la crisis.

La diferencia con el período medieval radica en los medios utilizados. En los sistemas feudales, la renta de la tierra debía ser protegida por el poder político del juego del mercado laboral. De ahí el “salario máximo” inglés de 1349. En el régimen capitalista, las instituciones tuvieron que favorecer la mercantilización para debilitar el trabajo. En ambos casos, los Estados juegan a favor de un régimen desigual. Thomas Piketty diría que los relatos justificativos son diferentes, pero también lo son los modos de producción. El resultado es el mismo: evitar que el choque externo se convierta en un “gran nivelador”. Y el método contemporáneo parece ser más rápido y eficiente desde este punto de vista que el método medieval.

Y esta es la verdadera novedad: la pandemia ya no es un factor determinante para cambiar el patrón de desigualdad a lo largo del tiempo. El capitalismo neoliberal sabe cómo hacer frente a tales choques para justificar el aumento de las desigualdades. Por lo tanto, la situación no debe llevarnos a abandonar, en nombre de la urgencia del momento, la necesidad de la redistribución social y la lucha contra las desigualdades. Tanto más cuanto por cuanto la crisis sanitaria pone de manifiesto la necesidad de inversión pública en sanidad y en una sólida red de protección social para hacer frente a este tipo de incertidumbre radical. Esto requiere una política de redistribución o, al menos, la independencia de los poderes públicos de los intereses del capital. Pero el campo del capital, que reclama apoyo público, no se desarmará.

El jueves 12 de marzo, la patronal francesa ya reclamaba medidas para “hacer más competitiva la herramienta productiva”. Durante la pandemia, la guerra social se hace más discreta, pero sigue siendo más actual que nunca.

Traducción: Mariola Moreno

