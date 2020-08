En Bielorrusia, el recién elegido Lukashenko opta por la fuerza

Según estaba previsto, Aleksandr Lukashenko ha optado por la fuerza para conservar su sillón. Pero muchos bielorrusos parecen no querer dejarse torear y han dado voz a su enfado el domingo por la noche. ¿Cómo podría ser de otra manera cuando numerosos elementos materiales o testimoniales –principalmente presidentes de mesas electorales que se han atrevido a dar los verdaderos resultados– muestran lo absurdo del resultado oficial a favor del líder bielorruso?

Tras una campaña popular, a la inesperada opositora a Lukashenko, Svetlana Tsikhanovskaya, profesora de inglés, madre de familia y novicia en política, la comisión electoral sólo le ha concedido oficialmente un 9,9% de los votos, a pesar de una fuerte participación del 84%. Estas últimas semanas, varios estudios independientes y sondeos a pie de urna anticipaban un resultado casi a la inversa (70%) en su favor. Su humillante resultado final solo podía encender la mecha a la pólvora de una oposición y de una juventud bielorrusas que han visto como se burlaban de sus votos.

“Lo he visto con mis ojos y la mayoría está con nosotros”, afirmaba a posteriori Tsikhanovskaya, de 37 años. El lunes, el día de después todavía tenso, también ella ha reivindicado la victoria pidiendo un debate con Lukashenko, que para ella debería dejar el poder. “Ayer por la noche, la población ha sido simplemente insultada”, aseguró. Este martes, la líder opostirora decidió exiliarse en Lituania con su familia por miedo a represalias y pidió a sus seguidores que no se enfrentaran a las fuerzas de Lukashenko.

En unas treinta ciudades de Bielorrusia (entre ellas Brest, Homiel o Grodno) y sobre todo en la capital, Minsk, miles de ciudadanos se echaron a la calle, incluso antes de conocer los resultados, que ya se sabían de antemano. El “último dictador de Europa”, como a veces se le llama, sabe bien que su apoyo popular, sostenido hasta 2010, es actualmente bastante débil, por lo que había previsto la jugada visitando muchos cuarteles y estaciones de policía antes de la votación, por si las cosas se complicaban.

Seguro por ahora del apoyo de las fuerzas del orden, Lukashenko las ha enviado con mucho gusto contra los manifestantes en la noche del domingo. Minsk rápidamente parecía una ciudad bajo la ley marcial y luego en estado de sitio, con cordones de OMON (antidisturbios postsoviéticos) bloqueando las calles. Los opositores se mantuvieron en las calles hasta bien entrada la noche enfrentándose a gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma. El resultado terminó en decenas de heridos y unas 3.000 detenciones, según el ministerio del interior.

Hubo que lamentar al parecer un manifestante muerto, que habría sido aplastado por un camión de la policía que arroyó a los manifestantes según varias fuentes, entre ellas el grupo Viasna de defensa de derechos humanos. La información ha salido a la luz a pesar del corte de Internet en varios barrios de la capital.

Aleksandr Lukashenko no parece en absoluto estar dispuesto a ceder o a reconocer el fuego en casa. En una declaración quijotesca que hizo el lunes, comparaba el período electoral a unas vacaciones que habrían sido arruinadas por alborotadores, unos “borregos” dirigidos desde el extranjero. El día antes había ya adelantado que “nadie va a autorizar una pérdida de control” o la “caída del país en el caos”. Durante la jornada, los medios de comunicación le mostraban visitando tranquilamente, una vez más, una granja agrícola, la gran pasión de este ex director de granja soviética.

Aunque el sátrapa de Minsk permanezca en el poder, estas elecciones presidenciales de 2020, más movidas y duras de lo previsto, podrían marcar un antes y un después. El régimen podría verse amenazado a medio plazo porque las elucubraciones y amenazas de Lukashenko ya no hacen gracia a nadie. Cuando había intentado mirar un poco más hacia el Oeste después de la anexión rusa de Crimea, la Unión Europea acaba de responder con firmeza a Minsk a través de un comunicado que condena “la inaceptable y desproporcionada violencia de Estado contra manifestantes pacíficos”.

“La represión violenta no es admisible en Europa”, escribió en un tuit la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, pidiendo un nuevo recuento de votos. Las imágenes de Minsk de manifestantes ensangrentados han impactado en todas partes. Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha dicho que “apoya al pueblo bieloruso en su búsqueda de libertad” y ha pedido la celebración de una cumbre extraordinaria de la UE sobre la situación.

Harassment & violent repression of peaceful protesters has no place in Europe.



Fundamental rights in #Belarus must be respected.



I call on the Belarusian authorities to ensure that the votes in yesterday’s election are counted & published accurately.