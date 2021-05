Lod, la ciudad donde la convivencia entre judíos y árabes israelíes se ha hecho añicos

Publicada el 18/05/2021 a las 06:00

Lod (Israel). Debería haber sido hora punta, entre viajes de trabajo y salidas de un fin de semana largo por la festividad judía de Shavuot. La carretera debería haber sido intransitable pero, este 13 de mayo, a las 17.00 horas, no hay atasco entre Tel Aviv y Lod. Ya no son los confinamientos impuestos por la pandemia los que encerraron esta vez a los israelíes en casa, sino la angustia de ser sorprendidos lejos de un refugio por una alerta de lanzamiento de cohetes desde Gaza.

Aún es de día, el toque de queda impuesto la jornada anterior volverá a entrar en vigor a las 20.00 horas... siempre y cuando la policía trabaje por hacerlo cumplir. Las autoridades han advertido de que se prohibirá el acceso a la ciudad a partir de las 17.00 hotas. Sin embargo, los hombres uniformados apostados en las rotondas en la entrada a la urbe aún no paran ningún vehículo. El objetivo: evitar más revueltas en la ciudad entre judíos y árabes que, hasta ahora, vivían como vecinos.

El lunes por la noche, Moussa Hassouna, de 32 años, fue asesinado a tiros y, este jueves, los cuatro hombres judíos arrestados por la policía implicados en este caso fueron puestos bajo arresto domiciliario en un enclave fuera de la ciudad. En el distrito de Ramat Eshkol, la atmósfera está cargada de violencia. Los caminos y aceras de la ciudad permanecen llenos de escombros de vidrio sin limpiar. El día anterior, ventanas de apartamentos y escaparates fueron destruidos por piedras arrojadas para romper la convivencia que reinaba, hace tan solo unos días, entre judíos y árabes, cristianos y musulmanes. Nadie planea trasladar los restos de los automóviles calcinados que dan testimonio de esta ira. Los negocios están cerrados, todos sin excepción, con las persianas de hierro echadas.

Los uniformes son de color verde oscuro, equipados con chalecos antibalas y cascos resistentes a las piedras. Es la policía de fronteras. Sin embargo, no estamos ni en Jerusalén Oriental ni en Cisjordania, sino en el corazón de Israel. Su última misión informativa antes del anochecer se lleva a cabo en un área de juegos para niños entre columpios y toboganes. Un poco más lejos, en el zoco del casco antiguo, alrededor de cuarenta policías fronterizos, equipados y listos para la acción, discuten y fuman a medio camino entre una Mechina (una escuela religiosa judía de formación militar) y la mezquita de Al-Omari, el escenario de los enfrentamientos del día anterior.

La nueva alcaldía, inaugurada hace unos meses en el corazón del barrio de la ciudad vieja, ha sido apedreada estas últimas noches. Peor aún, la antigua alcaldía. A día de hoy, hace las veces de punto de encuentro de los colonos judios venidos de todo el pais. Lo llaman el cuartel general. "Vivo en el Valle del Jordán. Vine a proteger a mis hermanos judíos". Este joven veinteañero se niega a revelar su nombre a la prensa. La kipá en su cabeza, los flecos de su talit sobresalen de su camiseta. Con un gran sonrisa, nos ofrece alitas de pollo. Todo está organizado aquí, incluido el avituallamiento.

Son unos cientos de individuos, la mayoría de ellos en la treintena o cuarentena, pero muchos son muy jóvenes, incluso menores. Ningún líder se destaca, pero Abraham llama la atención. Es alto, barbudo y lleva en una bandolera en el cinturón una herramienta que no pasa desapercibida. "¿Esto? Es una grapadora", explica con naturalidad. Venía de Afoula, una ciudad a 100 kilómetros de Lod. “Estamos aquí para hacer el trabajo de la policía ausente y proteger las casas de los hermanos judíos en Lod". Cuando le señalaron que, a diferencia de los días anteriores, la policía estaba presente en gran número, incluidos policías vestidos de civil de unidades especiales, no se inmutó: “La policía es como macetas de flores, es parte de la decoración pero es inútil. Si ella supiera cómo hacer su trabajo, no estaríamos aquí, pero no tenemos otra opción. Esta es nuestra misión nacional".

Abraham y los demás colonos que le rodean se han proclamado protectores de Lod. Al menos, de parte de sus habitantes, los judíos. Están empezando a perder la paciencia, su misión no está clara, nadie está dando órdenes. Algunos sugieren iniciar un paseo por la ciudad, una demostración de fuerza, otros piensan que aún es muy temprano. La discusión es interrumpida por el anuncio en las webss de noticias de un herido de bala en la Mechina.

No más esperas, es la señal esperada. Un grupo de unos 20 hombres comienza a marchar hacia el lugar del incidente. Están armados. Uno con un rifle de asalto tipo M-16, la mayoría con pistolas. Nadie las esconde, estas armas de fuego se llevan de manera legal. No hay nada improvisado.

El grupo pasa así frente a los policías reunidos en la plaza del mercado, con la grapadora y las armas de fuego en el cinturón, palos en mano. Ningún oficial se inmuta.

La llamada musulmana a la oración resuena desde el minarete, a cien metros de distancia. Unos sesenta hombres, vestidos de negro y encapuchados en el caso de los más jóvenes, se paran en la explanada de la mezquita. Algunos tienen una máscara de gas colgada del cinturón. A veces usan kufiyya, el pañuelo palestino, y no quieren ser filmados o fotografiados. A sus pies, montones de piedras apiladas, listas para el ataque o la defensa, según la versión de turno. Al ver acercarse a los periodistas, fingen esparcir estas piedras.

Cae la noche en Lod. La policía ocupa el estacionamiento frente a la mezquita. Los cánticos de Allahu Akbar (Dios es grande) se intensifican. Un helicóptero de la policía sobrevuela la ciudad con las luces encendidas y las sirenas a todo volumen. Añade, sin que entendamos su utilidad, más angustia en una noche amenazada por desórdenes. Se oyen disparos de arma. La policía busca un coche. “Un Skoda blanco”, gritan los walkie-talkies. No lo encontraremos.

Los tiradores de la unidad especial de policía yacen en el suelo, con los ojos a través de la mira telescópica nocturna de su rifle, y apuntan. Señalan la mezquita. Los musulmanes más jóvenes de la plaza avanzan hacia la policía, con cámaras de móvil como escudos. La policía les obliga a retroceder con botes de humo paralizantes.

El imán de la mezquita de al-Omari, Sheikh Abderahmane, acude a negociar con el comandante en jefe sobre el terreno. Esta noche es Eid al-Fitr, celebración de fin de mes de Ramadán. El hombre de la barba negra finamente recortada y larga túnica blanca no quiere ver correr la sangre: “Que los creyentes ocupen la plaza, necesitan sentirse como en casa. Asumo la responsabilidad por ello, no pasará nada. Y tú, protégenos de los colonos judíos".

Teme ataques a través de un callejón que no vigila la policía. El oficial le promete que sus fuerzas permanecerán el tiempo que sea necesario para protegerlos, siempre que los jóvenes bajen de los tejados, donde reúnen piedras y llantas de automóviles. Comienza un incesante viaje de ida y vuelta para el iman. Megáfono en mano, implora a sus seguidores que respeten la calma. La mayoría mantiene su palabra, pero una docena de jóvenes parece decidido a desafiarlo.

Al fondo, un espeso humo negro. La sinagoga de Dossa ha sido incendiada. Es la octava sinagoga de la ciudad que es incendiada o destrozada en el espacio de cuatro días. Como para redondear la escena, sonó una alarma de cohete disparada desde Gaza. No hay refugio cerca, todo lo que tienes que hacer es tumbarte en el suelo, con las manos en la cabeza. Esto no se aplica a la policía de fronteras, que no baja la guardia. Ya no para a los fieles de la mezquita, que aplauden, gritan de alegría Itbah al Yahud (Masacre a los judíos) para acompañar las detonaciones. Uno de los cohetes cayó en Ramle, una ciudad mixta fronteriza con Lod, en un barrio árabe, sin causar heridos. El día anterior, uno de los misiles de Hamas mató a un hombre de cincuenta años y a su hija de 16 años en Lod. Eran árabes.

Al salir de la ciudad, un grupo de colonos judíos de unos treinta años detiene nuestro vehículo. Se acercan y señalan que bajemos la ventanilla. Uno pone su mano sobre su M-16, el otro, envuelto en una lujosa chaqueta tipo Rambo, forrada con bolsillos para granadas, asoma la cabeza por la ventanilla. Nos mira uno por uno. Estas milicias improvisadas, policías falsos pero autoridades reales, examinan nuestras tarjetas de prensa antes de decidir dejarnos pasar.

Las milicias de patrulla de Lod no viven en Lod y eventualmente volverán a su autobús y regresarán a casa. Mientras tanto, se convierten allí en ley. A pocos metros de distancia, los policías presencian la escena sin siquiera captarla. Después de la medianoche en Lod, el toque de queda ha estado en vigor durante más de cuatro horas.

La violencia entre comunidades en ciudades mixtas de todo el país tenía que ir más allá de los límites del entendimiento para que las fuerzas de seguridad se desplegaran en Lod y en otros lugares. Tres noches es demasiado tarde. Se debió, entre otras cosas, al linchamiento en Bat Yam, el miércoles 12 de mayo, emitidio en directo por las televisiones israelíes, de Said Moussa, sacado de su automóvil y golpeado con violencia por ser árabe. Y el linchamiento, al mismo tiempo, en Saint-Jean-d'Acre, de Elad Barzilai, atacado con palos y piedras por ser judío.

Las razones de este enfrentamiento repentino y sin precedentes son numerosas: la enérgica intervención de la policía israelí en la mezquita de Al-Aqsa durante el Ramadán, una batalla legal que amenaza con desalojar a las familias palestinas de sus hogares en el barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Oriental, un calculado esfuerzo de la organización terrorista Hamas para encender la pólvora, pero también un año de abismo social, desempleo y pobreza en el contexto de una pandemia, explotado por extremistas de ambos lados.

Hay muchos actores en este caos, pero la responsabilidad es de un solo hombre: el primer ministro de todos ellos, cualquiera que sea su religión, Benjamin Netanyahu. Este mismo Netanyahu que no logra reunir una mayoría y formar un gobierno después de cuatro elecciones en menos de dos años; este mismo Netanyahu enjuiciado por corrupción; este mismo Netanyahu que, en nombre de su supervivencia política, ayudó a ser elegido diputado a un ultranacionalista, Itamar Ben Gvir, a quien el jefe de la Policía acusa hoy de incitar a la violencia y hacer todo lo posible para desencadenar una intifada interna.

Este mismo Netanyahu que, durante campaña electoral, habla directamente con los israelíes de 7.00 a 9.00 horas en televisiones y radios. Hoy, mientras se desata una de las crisis internas más inquietantes de la historia del país, parece haber perdido la dirección de las emisoras de radiotelevisión.



