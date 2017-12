Los versos primero

La curva se volvió barricada

Ángela Segovia

La uña rota

Segovia



Conjuros y cantos

Sara Torres

Kriller 71

Barcelona

Hacia la democracia. La nueva poesía (1968-2000)

Edición de Araceli Iravedra

Visor

Madrid



Ficción (o no tanto)

Patria

Fernando Aramburu

Tusquets

Barcelona

2016





Incertidumbre

Paco Inclán

Jekyll&Jill

Zaragoza



Una niña está perdida en el siglo XX

Gonçalo M. Tavares

Seix Barral

Barcelona

No cantaremos en tierra de extraños

Ernesto Pérez Zúñiga

Galaxia Gutenberg

Barcelona

Aquí la familia, aquí los amigos



Piel de lobo

Lara Moreno

Lumen

Barcelona









La habitación de Nona

Cristina Fernández Cubas

Tusquets

Barcelona



Lola Larumbre, Librería Rafael Alberti. Este año ha obtenido el Premio Nacional y el de la Crítica . Es una maestra en el arte del relato que tienen también un punto misterioso y paranormal. Es un libro que va a formar parte del fondo de cualquier librería interesante.—



Tan poca vida

Hanya Yanagihara

Traducción de Aurora Echevarría

Lumen



Me llamo Lucy Barton

Elizabeth Strout

Duomo

Barcelona

¿Género? ¿Qué género?

Secretos imperfectos (Serie Bergman)

Michael Hjorth y Hans Rosenfeldt

Planeta

Barcelona

Apocalipsis suave

Will McIntosh

Gigamesh

Barcelona

El gigante enterrado

Kazuo Ishiguro

Anagrama

Barcelona











Yeruldelgger, muertos en la estepa

Ian Manook

Salamandra

Barcelona

Reediciones y reencuentros

Tea Rooms. Mujeres obreras

Luisa Carnés

Hoja de Lata

Gijón

Industrias y andanzas de Alfanhuí

Rafael Sánchez Ferlosio

Literatura Random House

Barcelona

Cuentos completos

Roald Dahl

Alfaguara

Madrid

La cadena trófica

Rafael Reig

Tusquets

Barcelona

Mujeres excelentes

Barbara Pym

Gatopardo Ediciones

Barcelona

Ensayos y otros animales

Fuera de clase

Marina Garcés

Galaxia Gutenberg

Barcelona

2016



Pequeños tratados

Pascal Quignard

Sexto Piso

Madrid

Por qué nos encantan los sociópatas

Adam Kotsko

Melusina

Santa Cruz de Tenerife

Un poco de verdad, un poco de mentira

El amor del revés

Luisgé Martín

Anagrama

Barcelona













Te miro para que te quedes

Andrés Barba

Papeles Mínimos

Madrid

El oído absoluto

Manuel Longares

Galaxia Gutenberg

Barcelona

Contar lo que pasa (y lo que pasó)

El camino de La Bestia

Flaviano Bianchini

Pepitas de calabaza

Logroño

La invención de la naturaleza. El nuevo mundo de Alexander von Humboldt

Andrea Wulf

Taurus

Madrid

Fuera de la ley

La Felguera

Madrid





















Madres arrepentidas

Orna Donath

​​​​​​​Reservoir Books

Barcelona

Clara Morales

info Libre

Ni los 10 mejores, ni los más leídos, ni los siete que hay que leer. El 2016 se termina y nos urge a seleccionar y clasificar títulos como si eso fuera posible, justo o aconsejable. Nos rebelamos. El final del año no debería servir para decidir el podio novelístico y atacar con urgencia la siguiente carrera, sino para volver la vista atrás y señalar ese buen puñado de libros que no olvidaremos en 2017. Ni en 2018. Cinco escritores —— y cinco librerías —— nos dicen qué libros seguirán leyendo y recomendando cuando acabe 2016.Dos poemarios muy diferentes, y sin embargo —para mí— complementarios.enhebra su discurso en un lenguaje en formación, que se ensancha conforme avanza en sus propios hallazgos, yquiebra el lenguaje —de ahí la importancia del silencio— desde la relectura de nuestra tradición cultural, para reinventar la forma de ser y de decir.Esta amplia y rotunda antología de la profesora, publicada en noviembre de 2016, es de carácter histórico y tiene más de mil páginas, y es un buen resumen para conocer la poesía española que va de finales del siglo XX a los principios del siglo XXI. Pocas veces la poesía española suele figurar en listas de libros del año. Por eso escojo este libro. Casi es de justicia. La poesía española, esa cenicienta. —Es uno de los grandes libros de 2016 y lo va a seguir siendo durante bastante tiempo. Salió en septiembre pero ha sido en estas Navidades cuando la venta está siendo extraordinaria. Es un libro que va a tener mucha vida: trata un tema que a todos nos incumbe y es una extraordinaria novela. —Es un libro raro , una especie de artículos frustrados.hace una crónica del brazo de San Vicente, del tipo que hizo la letra del himno español, o sobre un equipo de fútbol de Guinea Ecuatorial. No sabes si estás leyendo artículos, ensayo o pura ficción. Es de los libros más divertidos que he leído en mucho tiempo, una parodio de las grandes vanidades especulativas: es chistoso, pero es mucho más. Juega con nuestros prejuicios, con los clichés con los que construimos la realidad. Luego me he leído el anterior [Tantas mentiras, Jekyll&Jill] y es otra maravilla. Este es de los buenos. —En la Europa del siglo XX un hombre enigmático que huye de su pasado y una niña perdida que busca a su padre se encuentran por azar. Hanna está desorientada, no sabe valerse por sí misma. Marius decide acompañarla y juntos emprenden un viaje que los llevará hasta Berlín. A lo largo del camino, encontrarán tipos extraños que los ayudarán, les aceptarán como son y les mostrarán que otra realidad es posibleEn la distancia corta, cada cosa que sucede aquí cobra la importancia que debió tener en su origen y que debería seguir teniendo si el mundo estuviera bien hecho. El problema llega cuando los hombres son engullidos por una masa informe que anula su individualidad.Fuequien auguró, a comienzos de la década de 1990, que la Guerra Civil no se agotaría como tema literario, sino que seguiría obsesionando a los escritores españoles durante mucho tiempo. Acertó, y la última prueba es este western ibérico en el que la guerra se cuenta como si fuera in tema nuevo, desde el individualismo y la libertad de los forajidos.No solo porque es una novela muy buena y escrita con algo más que brillantez, sino porque apunta y dispara sobre la forma en que expresamos y omitimos los afectos en este siglo XXI y contiene un alegato sobre los niños que nadie debería ignorar.Lee la reseña de Fernando Valls Se trata de una novela excesiva e imperfecta, y sin embargo no pude detenerme hasta la última página. Me han fascinado el dibujo magistral de los personajes —por mucho que desoiga su voluntad coral— y la reivindicación —necesaria, a mi juicio— de la novela en la que se narra por el gusto de narrar una historia potente y estremecer al lector.Es un libro que se va a quedar en los estantes de muchas librerías. Una novela de la premio Pulitzer, de corte intimista, una relación madre-hija muy bien contada, una muestra buenísima de la literatura norteamericana actual. —Autores suecos y novela policiaca, combinación nada original hasta que abrimos sus páginas y nos encontramos con unos personajes que son todo lo contrario a unas marionetas colocadas en un escenario, cada personaje de esta novela tiene un propósito, una identidad, una manera de pensar y con ellos nos hablan de la soledad, del amor, de las relaciones familiares, de la obsesión, del compañerismo o de la fidelidad, en una serie de novelas que merecen un sitio de honor entre las novelas escandinavas.Esta novela de ciencia ficción narra, en un futuro cercano, la lenta y gradual extinción de la sociedad humana tal como la habíamos conocido. Los países más desarrollados tienen una tasa de paro del 40% y la lucha por los recursos es encarnizada, diferentes grupos humanos desahuciados y desposeídos deben unirse para sobrevivir a los diversos peligros que les acechan, hay millones de refugiados intentando llegar a diario a Estados Unidos, que a su vez deporta vagabundos al tercer mundo y aplica la fuerza bruta imponiendo su ley. Hay virus de diseño que transforman en monstruos a los humanos, y hay cambio climático, y una sociedad fracturada que se muere. Una reflexión sobre la miseria del hombre con el colapso final del capitalismo en un futuro que ya está aquí y que el autor describe poniendo el foco en el deterioro social y descomposición del individuo mostrando su debacle desde diferentes prismas, incluso desde la dignidad, y con una aterradora verosimilitud en una narración de asombrosa lucidez e impactante hasta el final.Novela que cabalga entre las aventuras, la historia, el imaginario colectivo, novela de Edad Media en una Inglaterra cuyos mitos empiezan a forjarse mientras dejan atrás la época romana. Una mezcla magistral de la mano de uno de los escritores más sobresalientes de los últimos años.Es nuestra novela negra del año por varios motivos, por la pasión de su protagonista, Yeruldelgger, un policía mongol con un pasado tormentoso que debe enfrentarse a varios asesinatos relacionados con las mafias chinas y rusas en una Mongolia salvaje y hermosa, y por la capacidad narrativa y fuerza expresiva de su autor, mostrando la verdadera miseria de Ulan Bator y a la vez creando una serie de personajes secundarios inolvidables en una novela que perdurará, tanto por su ritmo y diálogos trepidantes como por el valor y el honor de sus protagonistas.es capaz de escribir sobre la maldad, la belleza, la amistad y la venganza, la inmensidad de la naturaleza, la miseria de los sentimientos y la violencia atroz con un talento deslumbrante.Con un siglo de retraso, ase la ha reconocido como la gran novelista de la Generación del 27. Carnés se anticipó a la novela-reportaje, a la autoficción —se inspira en su experiencia en un salón de té— y a la literatura política. Tea Rooms impresiona por su crudeza y por su vigencia: su Madrid no se diferencia tanto del de hoy.En noviembre Literatura Random House reeditó este clásico deal que tengo especial cariño porque mi padre solía leerme fragmentos cuando era niña. En esta relectura me ha vuelto a fascinar el estilo y la imaginación del autor. —Conocido sobre todo por sus novelas infantiles y juveniles este genio de la narración deslumbra con su humor, sus intrigas y su deslumbrante imaginación en esta edición para disfrutar a la luz de la chimenea.La cadena trófica es la segunda parte del Manual de literatura para caníbales queha vuelto a publicar diez años después en una edición revisada con el título de Señales de humo. Este segundo libro continúa en el tiempo el repaso a la Historia de la Literatura (principalmente en español) desde el siglo XIX hasta prácticamente la actualidad, contada en el contexto de las aventuras y desventuras de la familia Belinchón, desde Agustín, el primer miembro que aprende a leer y escribir, hasta Benito, el último que cerrará la familia y narra la novela, pero también es un repaso a los autores y movimientos que Reig destaca como referentes, y a los que compara con diversos animales, en una especie de canon propio. Un libro para aprender y divertirse con el brillante y agudo humor de un autor dispuesto a ajustar cuentas desmontando mitos y destrozando prejuicios literarios con su prosa ágil y afilada.Esta novela llevaba varios años descatalogada, así que es una buena noticia que Gatopardo Ediciones se haya animado a reeditarla. Leer ame pone de buen humor. En sus libros los conflictos son apariencia menores: problemas entre parroquianas, la relación entre una mujer soltera y sus vecinos... pero a través de la narración de estas pequeñas tensiones, la autora es capaz de retratar con profundidad un registro muy amplio de sentimientos. Disfruto siempre mucho con los diálogos de Pym y con sus descripciones de ropa y de comida. —Desde el propio título, la autora pretende llevar la filosofía a un terreno práctico. De las filósofas actuales españolas, es la que más me interesa: su pensamiento no es solo abstracto, sino que lleva a la filosofía a cambiar de forma de vida, desde cómo se percibe la realidad a la razón común, cómo el pensamiento no es cuestión de un individuo aislado sino que se construye ne comunidad. Es una de las pensadoras que demuestra que la filosofía puede ser un pensamiento político potente. Fuera de clase tiene muchas virtudes.Son artículos de prensa, pero esa limitación le ha llevado a escribir con un estilo más suelto y leve, en el mejor sentido, más literario. Son reflexiones sobre un libro que se ha leído o sobre un tema de actualidad. Suenan a buena literatura, se leen muy rápidamente y te dejan pensando durante mucho tiempo. Su libro anterior, Filosofía inacabada, salió hace un año; por si alguien quiere profundizar, es igual de fácil acceder a él, e igual de rotundo. —Los Pequeños tratados son la obra que ha convertido aen uno de los escritores más importantes de nuestro tiempo. No son ensayos ni ficciones. No pertenecen a ningún género o inauguran uno nuevo. Fragmentos de cuentos, vestigios de narraciones, restos de partituras. Son una forma que recoge todo lo olvidado por la historia, lo que ha quedado al margen, lo más pequeño en la frontera del mundo. Dioses que desean nuestra alegría, la sombra de los muertos, las lenguas desaparecidas, la música del pensamiento, los mitos que nos fundan, la dignidad del silencio. Es, pero más intenso, más salvaje, más violento. Es el cuidado de los restos de un naufragio, de pequeños fragmentos que, una vez unidos nos devuelven, intacto, lo mejor de nuestra humanidad.Mi mayor frustración es no ser un sociópata. Creo que no soy el único. Son las figuras dominantes de la televisión y casi no hay género televisivo que esté a salvo de su presencia. Las series de animación han sentido la fascinación por los padres sociópatas (con grados distintos de cordura) desde el mismo día en que los creadores de Los Simpson se percataron de que Homer era un protagonista más interesante que Bart. En una demostración de que los dibujos para el público infantil también pueden ser vehículos del mal radical, Eric Cartman, personaje de South Park, lleva más de una década escupiendo invectivas racistas y tramando maldades. En el otro extremo del abanico, los buques insignia de los dramas que la televisión por cable ofrece a un público con veleidades intelectuales han sido casi sin excepción sociópatas de toda clase: el mafioso Tony Soprano de Los Soprano, los gánsteres Stringer Bell y Marlo de The Wire, el seductor impostor Don Draper de Mad Men, por no hablar del asesino en serie que da nombre a Dexter.Un libro de memorias, autobiográfico, que deja ver al mejor Luisgé Martín, que se ha lanzado a pecho descubierto. Un retrato de la educación sentimental en los primeros años de la transición. —. Lee la reseña de Luis García Montero Creo que ha sido la lectura de 2016 que más me ha emocionado. En este librohabla sobre su amigo, el pintor, que falleció en 2015. Es una obra sencilla, pero llena de reflexiones inteligentes sobre la amistad. Además, los dibujos de Angulo que acompañan al texto son estupendos. —es un escritor pulcro, preciosista. No tiene la difusión que tienen otros, porque es verdad que hace una una novela... muy literaria. Aquí se ocupa de los literatos de final de siglo, con un toque disparatado y muy tierno. Gustará a quienes gusten Luis Mateo Díez, Luis Landero, la literatura española bien dicha y escrita y con mucha sorna. —Es el testimonio en primera persona de un periodista que se queda voluntariamente indocumentado para hacer el camino que hacen los migrantes centro y sudamericanos a lomos del tren conocido como "La Bestia" en busca de una nueva vida. Escondido en el doble fondo de un camión, evitando ser secuestrado por los "z", robado por la policía mexicana, o cruzando el desierto de Sonora relata en primera persona las duras situaciones que viven los migrantes en su viajes hacia el norte.Un libro elegante que atiende al mandato desegún el cual el pasado nos importa en la medida en que sigue siendo presente. La reconstrucción de las aventuras deno sólo explican al personaje, sino que hacen más comprensible el mundo en que vivimos y nos hacen ser conscientes de lo necesarias que son las visiones globales.En el estilo Felguera, Fuera de la ley es una historia de los anónimos que se resistían al poder con sus escasas armas y su bandolerismo, los bajos fondos contra la modernidad.Cuestionando los mandatos de la maternidad (que parecen transversales a Oriente y Occidente), leímos a Orna Donath, que revuelve el status quo dando voz a un sentimiento ligado a la experiencia.es periodista de