La poética del opresor o la poesía contra todo terror

(Poemas de Matteo Fantuzzi traducido al español por Ángelo Néstore)

El terrorista – Benjamín Prado

Confesión de un terrorista – Mahmud Darwish (su obra ha sido traducida al castellano por Luz Gómez García )

) Un terrorista: él observa – Wislawa Szymborska (en versión de Abel A. Murcia)

Ángelo Néstore

No. El terror no ocupa lugar. Por eso yo tampoco tengo miedo de salir a la calle. Existe, sin embargo, un dolor discreto que palpita en este edificio de carne en el que todos sus inquilinos tiemblan cada vez que un Dios pone tinta roja en las amapolas, como dijo. Porque si el terror tuviese una bandera me la clavaría en el pecho para decir basta y así caminaría por las calles del mundo, un Sebastián envuelto en tela negra ondeando, miles de Sebastianes, con sus huesos apoyados a una asta, con las manos abiertas gritando No tinc por. Pero no. El terror tampoco conoce un estandarte, sino aúlla bajo tierra con la sinuosidad del seísmo, se encorva dudoso en las calles, se hace hueco y sigiloso para librarse con una furia que te revuelve por dentro y te golpea con la impotencia del fulgor, como una franja de tierra que se vuelve cada vez más blanda hasta engullirte y dejar en el suelo solo el rastro del silencio. No existe diálogo porque no hay belleza, no hay poesía. Entonces, Qué lento pasa el tiempo./ Parece que ya./ Todavía no./ Sí, ahora./ Una bomba: la bomba explota. ().Demasiado fácil sería ponerle un rostro ajeno al opresor, llamarle por su nombre para nosotras impronunciable, confiscar su propiedad, arrancar sus frutales, demolir su casa y llamarle terrorista, como escribe, el poeta nacional palestino por antonomasia. Porque este terror, que sacude los armarios de nuestro yo más ancestral, que nos vuelve ciegas, que nos hace asomar del mismo abismo en el que nos ha engullido, no tiene un solo pasaporte. Es verdad, por un lado, no hay horror más grande que la mirada de quien coquetea con la fragilidad del otro, con la belleza en potencia de una juventud que busca en el acto una justicia que desconoce. Sin embargo, no es solo allí donde reside el germen de la abominación más deshumana, sino también en la mano de quien enseña el odio con el dedo índice y dice allí, y que luego alza el mismo dedo hacia el cielo rezando y dice allí. Y es tan fácil caer en el prejuicio, trazar un boceto del enemigo, dejar que el miedo nos devore. Porque ese dedo que indica, ese puño que aprieta el billete y que escurre en silencio el arma en mano ajena tiene los terribles rasgos de mi cara. No, no tinc por, pero, quizás, en parte tengo la culpa, como hombre, occidental y ciudadano de un sistema que financia y, por tanto, apoya políticamente el régimen del terror a cambio de seguir teniendo el privilegio de poder agachar la cabeza y verter la lágrima.Por otro lado, la cercanía siempre ensancha la herida, la muestra con la crudeza del detalle, pero no hay que olvidar que la mayoría de las víctimas de las políticas del terror son musulmanas y se horrorizan como tú y como yo, y lloran como tú y como yo, pero muchas de ellas, a diferencia de ti y de mí, huyen, besan su hogar y huyen, lo dejan absolutamente todo y huyen. Y se me rompe el corazón al ver a una madre manifestando contra su hijo, con una rabia y un dolor que es mío igual que suyo, que en secreto rezará: "Allahumma agfir lahu war jamahu", "Señor, perdónale y tenle misericordia".Es tan humana esta desesperación que, a veces, solo la poesía es capaz de esbozarla. Es el caso de los versos del escritor italianoque, en su libro La stazione di Bologna (Feltrinelli, 2017), describe el sufrimiento de las protagonistas del atentado conocido como "La matanza de Bolonia", cuando, el sábado 2 de agosto de 1980, una bomba explotó en la estación central de la ciudad italiana. Sus versos, que os dejo a continuación, sin embargo, hablan de un dolor universal, que sabe del tiempo y del mundo. La poesía como acto último de resistencia. Y la resistencia es vida.Espero delante de la estación de BoloniaEspero delante de la estación de Boloniaa un amigo que reside cerca de Bresciay que ya llevo tiempo sin ver.No todos los viajeros saben que allíhay un reloj roto: algunos modificanel suyo, hay también quien se dirigeal personal pidiendo explicaciones,quejándose por el incidente.Y para otros aquella lápida es patética,produce tristeza por la mañana temprano a quiense dirige al trabajo. Desearían tal vezun cartel en su lugar,algo explosivo, una publicidad condescuentos extraordinarios, con precios que son la bomba, algoinimaginable, que golpee las consciencias,que tenga sobre los transeúntes un efecto devastador.El sentido de una matanzaHay un instante trasla explosión, entre los escombrosy los cristales, en que todo se calmajusto antes de los gritos, de las sirenasagitadas: es un instanteen el que no parece posibleque haya pasado lo que se ve.Es allí que se comprendeel sentido de una matanza,cuando el silencio envuelve y cubresin elección y sin distincióncomo la gente alrededor de una estaciónque coge el tren por trabajoo por vacaciones, al comienzo de agostouna mañana, como siempre.Otros poemas citados en el artículo:es poeta. Su último libro es Actos impuros (Hiperión, 2017).