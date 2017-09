Barcelona, de Marsé a Rodoreda

Vida privada

Josep Maria de Sagarra

Edicions Proa

Barcelona

1995

La plaça del Diamant

Mercè Rodoreda

Edicions Proa

Barcelona

2007



(Adaptació teatral de l’obra mestra de Mercè Rodoreda, a càrrec de Josep M. Benet i Jornet.)

Últimas tardes con Teresa

Juan Marsé

Seix Barral

Barcelona

2016

La ciudad de los prodigios

Eduardo Mendoza

Seix Barral

Barcelona

2003

Barcelona. Amor final

Joan Margarit

Labutxaca

Barcelona

2015

Paseos con mi madre

Javier Pérez Andújar

Tusquets

Barcelona

2011

Llibreria Nollegiu

