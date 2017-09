'La Rambla', de Jordi Valls

La Rambla

He vist els horts

He vist passar:



Violència gratuïta, Jordi Valls (Edicions 62, 2006).

Premi Jocs Florals de Barcelona.

La Rambla

He visto los huertos

He visto pasar:

Jordi Valls

Mireu-la, és com la ciutat, misteriosa,però no en aparença. Baixem la Ramblaocults, entre aus migratòries que depassenla fascinació de tenir-la prop, tèrbolariuada de joves impertinents, de sobteper no trobar-ne cap que s’assembli al riured’ella i adonar-me del tràfec, del fumde la seva desaparició, i Ramblaavall, confós entre llaunes de cervesa,amb els turistes de pell cremada i paellanocturna a les terrasses.per carrers envellits i marginals. Foscosbergants al turment de la Boqueria, xaisoberts, caps de porc, deixalla amb mosques quietes.T’he buscat al Boadas, a L’Excelsior. Balles?No t’equivoquis, tinc la navalla oberta,treballo per encàrrec, nocturnament.Empedreit de nostàlgia, només vull creureque sóc ara, i aquí mateix, i no fora,al carrer on m’embafa l’olor de salobre.Penso que tu t’has perdut per atrapar-meo m’he perdut jo per no evocar-te prou?No tinc la certesa d’haver-te vist maii sí que et vaig conèixer, no recordo on.“Te la menjo una miqueta, semental?tan sols per uns pocs euros, aquí al racó”.La Rambla somnolenta, on res no semblaautèntic. Com paper de vidre, la barbade dos dies. No et disculpis, som el que som,rudimentaris en temps d’inconcrecions.Un torrent d’equatorians canten un himnea tota veu. Prenc una cervesa, menjoun entrepà de pernil. Els toxicòmanssense sostre toquen la flauta, transpirenCannabis. Ho sento, no tinc ni diners,ni temps, ni misericòrdia. A la Ramblavenim tots a morir. L’eco sense midaés més intens a mesura que m’endinso.El dinamisme del cor, que perseguit,es multiplica per l’efecte de les ones.Vidre rodó amb la insistència del mar,estranys fetitxes –només són indicis- .L’atenta mirada juny allò que és obvi:la unió d’ impureses provoca la perlaque segrega l’ostra.els que carregàveu fusta al moll, els coixosque ho apostàveu tot al canòdrom, els míticscombats nocturns de pes wèlter, el meu paretrist assegut a les escales del portentre xiscles de gavines inclements.Tu també, aurora, desig d’un nou dia,de veu rogallosa i cafè sol, la màd’ella al clatell, suau, ferma, la seva màentre tantes altres i la veu perdudaa la línia del blau i dius: Tornem a casa.Miradla, es como la ciudad, misteriosapero no en apariciencia. Bajamos la Ramblaocultos, entre aves migratorias que van más alláde la fascinación por tenerla cerca, turbiariada de jovenes impertinentes, de repentepara no encontrar nada que se parezca a la risade ella y darme cuenta del tumulto, del humode su desaparición, y Rambla abajoconfundido entre latas de cerveza,con los turistas de piel quemada y paellanocturna a las terrazas.por calles envejecidas y marginales. Oscurosmacarras al tormento de la Boquería, corderosabiertos en canal, cabezas de cerdo, suciedad con moscas quietas.Te busqué en el Boada, en el Excelsor. Bailas?No te confundas, tengo la navaja a punto,trabajo por encargo, con nocturnidad.Abrumado por la nostagia, solo quiero creerque estoy ahora y aquí mismo, no fuera,en la calle donde me agrede el olor a salnitre.Creo que te has perdido para atraparmeo me perdí yo por no evocarte más?No puedo precisar si te he visto nuncay sí que te he conocido, no recuerdo donde.“¿Te la como despacito, semental?Por unos pocos euros, aquí en un rincón”La Rambla soñolienta, donde nada pareceauténtico. Como papel de vidrio, la barbade dos días. No te disculpes, somos lo que somosrudimentarios en tiempos de inconcreciones.Un torrente de ecuatorianos cantan un himnoa grito pelado. Tomo una cerveza, me zampoun bocadillo de jamón. Los toxicómanossin techo tocan la flauta, transpirancanabis. Lo siento, no tengo ni pasta,ni tiempo, ni misericordia. A la Ramblatodos venimos a morir. El eco runruneantees más intenso al tiempo que voy adentrándome.El dinamismo del corazón, que perseguido,se multiplica por el efecto de las olas.Vidrio redondo con la insistencia del mar,extraños fetiches -solo son los indicios-La atenta mirada suma aquello que es obvio:la unión de impurezas provoca la perlaque segrega la ostra.los que cargabais la madera al muelle, los cojosque todo lo apostaban en el canódromo, los míticoscombates nocturnos de peso wélter, mi padretriste sentado en las escaleras del puertoentre graznidos de inclementes gaviotas.Tu también, aurora, deseo de un nuevo día,de voz aspera y café solo, la manode ella en la espalda, suave, firme, su manoentre tantas otras y la voz perdidaen la línea del azul y dices: Volvemos a casa.es autor, con Lluís Calvo i Guardiola, de Última oda a Barcelona (2008).