Duelo

Eduardo Halfon

Libros del Asteroide

Barcelona

2017

















La mirada de los peces

Sergio del Molino

Random House

Barcelona

2017



Sergio del Molino es –y desde hace tiempo— un imprescindible del panorama literario en lengua española.

Partiendo del suicidio de Antonio Aramayona , el autor construye una novela “sobre la forma en que nos desclasamos y perdemos pie con el paisaje en el que crecimos”.es –y desde hace tiempo— un imprescindible del panorama literario en lengua española.















Mejor la ausencia

Edurne Portela

Galaxia Gutenberg

Barcelona

2017



La vida en un pueblo de la margen izquierda del Nervión durante los años ochenta y noventa. No pienses que habiendo leído Patria lo sabes todo sobre el tema. La novela de Edurne Portela es apasionante, se lee de un tirón, no cansa. No te la pierdas, por favor.















Tranvía 83

Fiston Mwanza Mujila

Traducción de Rubén Martín Giráldez

Pepitas de calabaza

Logroño

2017

















Tranvía 83 se desarrolla en un indeterminado país africano que vive, a la vez que una profunda recesión, una nueva fiebre del oro. La obra ha sido considerada como uno de los más brillantes fenómenos culturales en lengua francesa.

Eduardo Halfon tiene voz propia, tan diferente como adictiva. Todos sus libros son una original reflexión sobre la identidad y la memoria. De orígenes judíos centroeuropeos, nacido en Guatemala y con residencia en Nebraska: una mezcla explosiva.