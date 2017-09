Cartas sirias desde Grecia

Sameer, Hassan, Liali, Ahmad, Wadah, Abdullah Hammal, Dalal, Braa Ahmad, Ahmed Dibou, Esraa, Ibrahim, Jahina Aisa, Abdulah, Ahmed, Ayad, Abdulkader Chukri, Abdulmejid, Mohamed, Shiar, Ghassan y Ahmed Yooso

Prólogo de Sami Naïr

Compilación de Cristina Llaràs Jordana

Traducciones de Abdullah Sabouni, Ibrahin Ayan, Ahmed Alyousef, Ahmed Yooso, Deyar Sheiko, Sameer y Hassan

Icaria

Barcelona

2016

Ioana Gruia

¿Qué se siente mientras se está "en medio del mar en un pequeño bote de goma, esperando el momento en que se va a hundir y todo habrá acabado"? No puede describirse esta sensación, explicaCartas sirias desde Grecia recoge varios testimonios estremecedores de refugiados sirios en los campos de Eko, Idomeni y Vasilika. El libro —una admirable iniciativa de la editorial Icaria y cuyas ventas se destinan a los autores de las cartas y a sus traductores— no puede leerse sin un nudo insoportable en la garganta. Se pone rostro, cuerpo, nombre y relato vital a mujeres, hombres y adolescentes que cuentan en un lenguaje sobrio, de cronología exacta y ordenada, hechos terribles. El primer testimonio es de: "Muchos de mis amigos fueron arrestados y asesinados y de muchos de ellos no sabemos nada". "Resultaba extraño pagar por tu muerte", reflexionasobre su viaje por mar desde Turquía., forzada a huir con cuatro niños pequeños sin saber nada del destino de su marido, encarcelado por el ejército, habla de la tranquilidad de su vida anterior y se pregunta si alguna vez volverá a ser feliz. "Guerra y paz, amor y odio, felicidad y sufrimiento, muchas cosas de las que hablar", empieza su relatocuenta cómo estando en la guerra no podía parar de escuchar voces en su cabeza y cómo huyó cargado a hombros con su compañero muerto, secándose "sangre en vez de lágrimas". Su carta acaba así: "Ya llevo un mes en este campamento [Vasilika] y sigo esperando a que la generosidad y la humanidad que alegan tener los europeos lleven a conseguir una solución para que nos saquen de esta pesadilla".hace el siguiente relato vital de sí mismo: "Nací en Alepo y crecí allí. Miro mis sueños de niño y veo cómo la catástrofe convirtió nuestros sueños en un infierno. Ahora mi sueño básico es la seguridad y la paz y poder trabajar para conseguir unas mínimas condiciones de vida".recuerda la dimensión de añorada normalidad de su vida de antes de la guerra: "Vivíamos con seguridad y en paz en Siria y acostumbrábamos a salir fuera una vez por semana". El adolescenteconfiesa: "En Eko intenté suicidarme siete veces y todavía ahora pienso en ello. Pero estoy intentando controlarme y permanecer tranquilo".También corta la respiración el relato de: "Salí porque huí de la guerra y porque una bomba cayó en mi casa y yo estaba allí. La bomba me cortó la mano derecha y pequeñas piezas de metralla me tocaron el corazón […]"., madre de un bebé y diabética, escribe: "Espero tener un hogar para mí y mi familia, tener trabajo y ganar dinero para vivir en un lugar seguro […] porque realmente estoy totalmente cansada de esta vida".confiesa: "No sé qué más hacer, y me siento como frente a un muro alto y largo, que incluso me rodea"., con un hijo de seis años que no puede andar ni hablar, se ha quedado sin dinero para comprarle comida. "Salí de Alepo porque mi hijo murió allí por una bomba y mi casa fue destruida también", resume su tragedia. "Solo espero proporcionar una vida segura a mis hijos", desea, de 66 años. "Decidí escapar y dejar Siria y salvar a mi familia de la muerte, la perdición y el hambre", escribe"Tenía una casa en Zamalka […]. Allí murieron cuatro personas de mi familia, mi mujer, mi hija y dos de mis hijos". Es el escalofriante testimonio de, que tiene 59 años y una importante discapacidad física. "Al llegar a Grecia sentí mis sueños morir por segunda vez ", apunta el joven. "Cuando el camión llegó a la frontera griega, la policía macedonia nos obligó a pasar por un agujero de la valla, y empezaron a golpearnos muy fuertemente, y nos pegaron a través de la valla", cuentaexplica que él y su familia están "buscando un futuro luminoso"., profesor de matemáticas, viaja con su hija, que "necesita a su madre y a su hermana".El libro se cierra con algunos poemas en inglés de. "Si estás en la gasolinera de Eko, verás realmente la deshumanización", escribe en uno de sus versos.es escritora y profesora de Literaturas Comparadas.