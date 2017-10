No

Gabriel Chávez Casazola

No en el precioso y preciso jaspeado carmesí en el corazón de esta florblanca como un cáliz de nieve,no en sus pétalos albos y pequeños, no en laslíneas carmesíes diminutas como trazos de sangre de un gorriónmalherido de amor sobre esa nieve;no.La belleza está en los ojos del que mira,en el preciso y precioso jaspeado del iris de sus ojos,en el corazón de su pupila,en las líneas nerviosas diminutas que conectan el ojocon la mente.La belleza no está en el mundo por sí misma y para sí.La belleza del mundo está en los ojos de los habitantes del mundo,en la mente de los habitantes del mundo, en todos los sentidos de los habitantes del mundopues no hay olor sabor textura ni trinos de gorrión ni cálices de nievesino aquél que puede maravillarse en ellos.La belleza está en tus ojos en tu lengua en tu pezónen el funcionamiento maravillosamente armónico del martillo y el yunque y el tímpano de tu oído internoen las células olfativas que trémulas se extienden debajo de tu rostro.Contra la muerte y el dolor y el mal,a pesar de la extensión de su reinado en ti y en mí,la belleza está en ti y en mí, no en esta florque temblorosa sostienesu blancuray sus irisaciones carmesíesen una palma cuyo pulso un día dejará de latiry será trazo de sangre en el corazón de un gorrión niñoy cáliz de tierra y humus para las nuevas florescomo estaque temblorosa sostienesu blancurapara aquellos que podemos percibir la sumade todos los colores.es poeta. El último libro del escritor boliviano es Aviones de papel bajo la lluvia (Valparaíso, 2016).