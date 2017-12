Las resistencias

Donde empieza el silencio

, en nombre de la librería del Foro de Izquierda Abierta, recomiendan algunos de los títulos favoritos de los últimos meses._________________________Se trata de un libro de poemas donde el lenguaje adquiere una precisión calculada, seca, desnudadora, para enfrentar la conciencia con la mentira y la mirada con la realidad.observa el mundo natural (el mar, la nieve, el desierto, los árboles y sus sombras, la luz) y la experiencia humana (el niño, el viejo, el amor, el miedo, las derrotas) para crear un paisaje, al mismo tiempo literal y simbólico, que nos acerca a las verdades últimas del ser. Estas verdades no son un lugar cómodo porque están obligadas a vivir en la contradicción. Junto a la sed está el agua envenenada y la lluvia fértil cae con frecuencia en una tierra sin semillas. Obra madura, de intensa calidad, dueña de su propia mirada, que confirma la voz poética de su autor. El estilo realista demuestra su capacidad para las emociones intelectuales y las sugerencias imaginativas.​​​​​​​ Dinamita es un clásico de la Historia social norteamericana, un texto indispensable que ha inspirado a varias generaciones de activistas de todo el mundo, incluyendo a. La obra arranca con el nacimiento del movimiento obrero en Estados Unidos y, tras recorrer un siglo de luchas y persecuciones sangrientas, finaliza en la década de 1930, con el crash económico y el paro salvaje.escribió Dinamita en 1931, ampliando la edición en 1934. Este libro jamás ha sido traducido en lengua castellana hasta hoy que, por fin, podemos disfrutarlo. El texto se acompaña de un despliegue abrumador de imágenes y una documentación gráfica inédita, como caracteriza al estilo de La linterna sorda., el célebre escritor estadounidense, Premio Nobel de Literatura, reseñaría con rotundidad la aparición de Dinamita: "Si esta obra no tuviera unas ventas enormes sería una desgracia para el país entero. Ningún libro ha explicado tan bien por qué el movimiento obrero norteamericano ha sido tan violento...". ¡Dinamita... de lo bueno, lo mejor!Se trata del cuaderno de bitácora de un corresponsal escéptico en mitad de un naufragio.anota en su diario el paisaje de una región, Oriente Medio, sumida en un círculo vicioso de fanatismo religioso, intereses geopolíticos e interferencias extranjeras. El autor tiene siempre presente la advertencia de, a propósito del conflicto israelo-palestino: "Cualquier reportero serio que desee comprender nuestro mundo, incluyendo lo que está sucediendo en Washington o en Europa, y lo que está sucediendo en Siria con el Estado Islámico, y todo lo que está relacionado con los vuelcos interno y externo del mundo islámico, tiene que venir primero a Jerusalén porque esta es la zona cero".Dos generaciones, dos vidas que no estaban llamadas a encontrarse, ponen a Google contra las cuerdas. Esta es la historia de Mateo y Olga, y es una solicitud de trabajo que tiene a Google por destinatario. Es también la confesión de quien ha de valorar la propuesta. A Mateo, interesado por los robots, le obsesiona averiguar si el mérito debe ser desterrado de las relaciones humanas. Olga, matemática y empresaria retirada, cree que los modelos estadísticos son narraciones y que la probabilidad es una forma más precisa de nombrar el acto de ser libre.Podría ser una historia de amor en la medida en que el encuentro, el diálogo y el deseo de oír la voz del otro construyen un relato común. Y porque, como en las historias de amor, ese encuentro alberga el desencuentro de dos formas distintas de ser y estar en el mundo. Mateo tiene la vida por delante y se niega a aceptar que esa vida no se pueda escribir desde la libertad. Olga, bastante más allá del medio del camino, no teme relegar el yo al fondo de un cajón ni asociar su cuerpo a una sociedad de la mente. Les une la misma voluntad de entender el comportamiento de la realidad y de sentir qué sucede cuando una máquina se da cuenta de que es una máquina. Un Dante vehemente y una Beatriz a punto de partir recorren un espacio que es infierno y también paraíso.*Puedes encontrar El Foro en la calle Ribera de Curtidores, 37, de Madrid.