Chary Arbolí

Los clubes de lectura forman un tejido muy importante en la vida cultural. Les dejamos esta sala para que comenten sus lecturas y nos ayuden a componer nuestra biblioteca. Si formas parte de un club de lectura, puedes escribirnos apara contarnos vuestra historia y hacernos llegar vuestras recomendaciones.___________________________________​En el club de lectura de la biblioteca municipal Juan Ramón Jiménez, de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), hemos querido comenzar la temporada homenajeando a escritores catalanes de ayer y de hoy. Por este motivo, y también por ser un autor poco conocido, al menos para nosotros, elegimos a(Barcelona, 1966), cuya trayectoria como novelista es corta pero que ha demostrado ser un maestro en el género negro con buenas críticas y varios premios que lo confirman. Tuvimos además la oportunidad de conocer al escritor, lo cual dio un plus a la lectura y descubrimos un Zanón inteligente y franco, de jugosas reflexiones, sencillo y rebosante de humor. Aunque afirmó que las etiquetas no le incomodaban, prefirió definir esta obra como novela picaresca o delictiva.No llames a casa (RBA, 2012; reedición en bolsillo en 2017) su tercera novela, ha sido nuestra lectura. En ella conviven dos historias paralelas que el lector sabe que van a confluir en una sola, pero en tanto llega ese momento se disfruta de la narración y de las convulsas vidas de sus personajes. De un lado los protagonistas son tres modestos delincuentes, dos hombres y una mujer, que habitan en los bajos fondos de una Barcelona actual y que malviven de la extorsión a parejas furtivas con relaciones extramatrimoniales. La otra historia la protagonizan Max y Merche, dos amantes que al comienzo están casados con sus respectivas parejas, pero que a pesar de una circunstancia a priori favorable, atraviesan una crisis sentimental tras la separación de Max.Otros personajes, sustanciales y necesarios pueblan también el universo de la novela, donde el suspense no dejará de crecer hasta el final con un desenlace sorprendente que deja un pellizco en el estómago del lector.Carlos Zanón es bastante polifacético en cuanto a la dimensión literaria de sus creaciones. Poeta, novelista, guionista, articulista , crítico literario y de forma esporádica también compositor y letrista musical. Confiesa que sus grandes maestros de la intriga y el suspense han sido, tal vez por eso sus libros sean tan cinematográficos. Define al escritor como una mezcla de intuición e inconsciencia. Afirma que los libros son siempre autobiográficos y que la ficción sirve para "disfrazar" y hacerlos más interesantes al lector . "Escribes para saber quien eres", nos dijo.No llames a casa se nos muestra alejada de los viejos clichés de la novela negra tradicional. En ella no se relata la investigación de un crimen y tampoco aparecen policías ni detectives. Con estructura de thriller al autor le interesa más exponer y profundizar en las circunstancias, ambientes o formas de vida de los personajes que los empujan a cometer un delito. No importa el crimen, la novela se va construyendo a través de los personajes, de la violencia que generan y sufren, violencia como único lenguaje para conseguir lo que quieren, violencia a veces inevitable, emocional… Sin embargo no hay juicios ni castigos. Cada cual tendrá que vivir con las consecuencias de sus actuaciones. "El destino es el carácter", según palabras del propio Zanón.La tertulia del club fue cuanto menos interesante por la variedad de opiniones acerca de la novela. Desde la admiración a la indiferencia pasando por la lectura disciplinada y la absoluta adicción. En lo que casi todos coincidimos fue en la poderosa carga psicológica de los personajes y en la profundidad de sus reflexiones. Sin anclajes ni referentes emocionales casi todos entran en una dinámica perversa de la cual no saben salir iniciando un particular descenso a los infiernos. Amor, sexo, infidelidad, drogas, miseria, extorsión, dinero para alcanzar cualquier fin… componen el abanico temático de esta excitante novela que no dejará a nadie indiferente.es bibliotecaria.