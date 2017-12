Palabra de mujer: en recuerdo de Carmen de Burgos

Rosario Pérez Cabaña

Carilda Oliver

Carta a una mujer que escribe

Hay una fila de mujeres detrás de mí...

somos desgraciadas

fallidas, putas

anoréxicas

alcohólicas

de la excepción

pasan de largo



Episodio de somniloquia con Carmen de Burgos

Una mujer grita

Con su disfraz de Colombine

Carmen, con su sombrerito triste.

El 10 de diciembre de 1867 nació en Almería una mujer que estaría destinada a abrir los visillos y a mirar a lo lejos. Mujer, como tantas de su época, abocada al matrimonio y a la sumisión, no tuvo la suerte, al menos, de que esta circunstancia, como atenuante, fuese amable. Cansada de sufrir una relación conyugal dolorosa, tuvo la valentía de abandonar su casa, su ciudad y viajar a Madrid a intentar hacer aquello en lo que creía: convertirse en escritora. Con 33 años, una hija y un título de maestra que sacó estudiando a escondidas,emprendió el viaje que la llevaría a un destino hasta entonces demasiado lejano: ella misma. No le fue fácil librarse de las turbias etiquetas, pero lo consiguió. Se convirtió en una reconocida periodista, narradora y ensayista; en valiosa activista por los derechos de las mujeres; en abanderada de la lucha contra la incultura y en Colombine. En la tertulia que celebraba en su casa, se reunían aquellos escritores nombrados como la generación del 98 y algunas jóvenes promesas del 27. No tuvo ella, sin embargo, esta nombradía, a pesar de compartir con muchos de ellos, por ejemplo, la crítica regeneracionista sobre los problemas de España. Se enfrentó a la moral de la época con sus encendidas polémicas en torno al voto femenino, a la reivindicación de la ley de divorcio, contra la pena de muerte, etc. Escribió más de un centenar de novelas cortas, que fueron prohibidas durante el franquismo; biografías, ensayos, libros de viajes e innumerables crónicas de su labor como corresponsal para El Heraldo.Ella abrió los visillos, decía, y tal vez lo hizo para que las demás, nosotras mismas, abriésemos la ventana. Justo sería hacerlo. Por este motivo, y por el 150 aniversario de su nacimiento, hoy un grupo de poetas celebramos su existencia y le brindamos nuestra palabra como gratitud y aplauso. Vaya en memoria de Carmen de Burgos y a todos sus nombres estas palabras de mujer.Mi agradecimiento a todas ellas, muy especialmente a, la gran dama de la poesía cubana que recientemente cumplió 95 años y ha querido participar en este pequeño homenaje con uno de sus poemas más emblemáticos; a su esposo,, por su ayuda y su amabilidad; y a, que también estuvo presente.Hoy te saludo brutalmente:con un golpe de toso una patada.¿Dónde te metes,adónde huyes con tu caja locade corazones,con el reguero de pólvora que tienes?¿Dónde vives:en la fosa en que caen todos los sueñoso en esa telaraña donde cuelganlos huérfanos de padre?Te extraño¿sabes?como a mí mismao a los milagros que no pasan.Te extraño¿sabes?Quisiera persuadirte no sé de qué alegría,de qué cosa imprudente.¿Cuándo vas a venir?Tengo una prisa por jugar a nada,por decirte: “mi vida”y que los truenos nos humilleny las naranjas palidezcan en tu mano.Tengo unas ganas de mirarte al fondoy hallar velosy humo,que, al fin, perece en llama.De verdad que te quiero,pero inocentemente,como la bruja clara donde pienso.De verdad que no te quiero,pero inocentemente,como el ángel embaucado que soy.Te quiero,no te quiero.Sortearemos estas palabrasy una que triunfe será la mentirosa.Amor…(¿qué digo? estoy equivocada,aquí quise poner que ya te odio).¿Por qué no vienes?¿Cómo es posibleque me dejes pasar sin compromisocon el fuego?¿Cómo es posible que seas australy paranoicoy renuncies a mí?Estarás leyendo los periódicoso cruzandopor la muertey la vida.Estarás con tus problemas de acústica y de ingle,inerte,desgraciado,entreteniéndote en una aspiración del luto.Y yo que te deshielo,que te insulto,que te traigo un jacinto desplomado;yo que te apruebo la melancolía;yo que te convocoa las sales del cielo,yo que te zurzo:¿qué?¿Cuándo vas a matarme a salivazos,héroe?¿Cuándo vas a molerme otra vez bajo la lluvia?¿Cuándo?¿Cuándo vas a llamarme pajaritoy puta?¿Cuándo vas a maldecirme?¿Cuándo?Mira que pasa el tiempo,el tiempo,el tiempo,y ya no se me aparecen ni los duendes,y ya no entiendo los paraguas,y cada vez soy más sincera,augusta…Si te demoras,si se te hace un nudo y no me encuentras,vas a quedarte ciego;si no vuelves ahora: infame, imbécil, torpe, idiota,voy a llamarme nunca.Sé que me guardas un regalo de tigre,pero es un gran oficio presentarte los astros.Ayer soñé que mientras nos besábamoshabía sonado un tiroy que ninguno de los dos soltamos la esperanza.Este es un amorde nadie;lo encontramos perdido,náufrago,en la calle.Entre tú y yo lo recogimos para ampararlo.Por eso, cuando nos mordemos,de noche,tengo como un miedo de madre a quien dejaste sola.Pero no importa,bésame,otra vez y otra vezpara encontrarme.Ajústate a mi cintura,vuelve;sé mi animal,muéveme.Destilaré la vida que me sobra,los niños condenados.Dormiremos como homicidas que se salvanatados por una flor incomparable.Y a la mañana siguiente cuando cante el galloseremos la naturalezay me pareceré a tus hijos en la cama.Vuelve, vuelve.Atraviésame a rayos.Hazme otra vez una llave turca.Pondremos el tocadiscos para siempre.Ven con tu nuca de infiel,con tu pedrada.Júrame que no estoy muerta.Te prometo, amor mío, la manzana.(1965, publicado en Desaparece el polvo, 1985)es una poeta fundamental de las letras hispánicas. Entre sus obras destacan Al sur de mi garganta (1949), y su poesía está recogida antologías como Discurso de Eva: antología poética (Hiperión, 1996).Solo tú podrás entenderme,tú que habitaste la casa vacíay sentiste su ruidocrujir en los pulmonescomo la granada se abrey hace ruido.Algo habrá que hacer,algo que llene de tormentaslos cuadros del salóny haga estallar el pechode rutas y de letras.No es tarde en esta hora,nunca lo ha sido, mirael último horizonte,allí tu carne esperala tinta ebria, el pecho abierto en doscomo tus piernas.Hazlo como piensas, mujer,no te detengas,hazlo en la mancha y escribe sin medida,olvidada del verso.Entrégate y rómpete cuando haga falta,pero entrégate a los límites, hasta a ti misma.Rastréate, huele tu deseo, cómetelo,destila el gusto de los frutos ajenos.Y bien alimentada, busca en los caminos,y en los poetas jóvenesy en los ancianos,en los ojos malignos que te cercan,en los muslos, en los agonizantes diccionarios.Busca porque no hay más.No hay nada más:colgar el pecho al airey esperar que silbe. Tal vez sea eso.es poeta y profesora universitaria. Próximamente aparecerá su poemario Inventario. Fabulaciones, ficciones y otras verdades.Hay una fila de mujeres detrás de míy miro la nuca de la mujer que me sucede.No estamos haciendo la cola del pan.No vamos a coger un tren hacia alguna parte.No estamos calladas, aunque no hablemos.No olvidamos, aunque miremos al frente.No somos un desfile ni una procesión.No asentimos, no negamos, no lloramos.No ahora, cuando tenemos una edadpara ser nuestras madres por fin.Ahora estamos celebrando que hayuna mujer delante y otra detrás.Las poetas no somos malditasdepresivas, castassuicidas, locastan fácilmente ignoradas.Nosotras no somos malditasque suena heroico, románticodesigna un rebelde, un elegido.Nosotras no somos malditasni tampoco podemos ser benditas.Nosotras somos la excepcióny todas las categoríaso se nos quedan cortas.es escritora. Este año aparecerá el libro de poemas El espejo discreto, con el que ganó el premio Vicente Núñez-Diputación de Córdoba 2016.Carmen de Burgos se me aparece en sueñostodas las nochesy hablamosunas veces se presenta como Colombineotras como Gabriel Lunao Perico el de los Palotesnunca con su verdadero nombresiempre me pregunta lo mismo¿esto es lo que yo os he enseñado?yo le digo que noy le pido disculpaspor la reforma del abortopor la elevada abstención en las eleccionespor permitir que las mujeres asesinadaspierdan su nombre escondido tras una cifrapor manipular la informaciónpor narrar las guerrascomo si fueran episodiosde un serialy un largo etcéterale digo que hago todo lo que puedopues haz másporque todo lo que puedesno es suficientecontestale digo tambiénque a vecesdejo constanciay gritoy me rebeloen mi muro de facebook¿y eso qué es?preguntaeso es donde gritamosla gente ahora¿gritáis en un muro?¿me estás hablando en serio?síya sé que suena raropero tú también lo haríasaunque tú probablementeserías más de twitterañadodices que no entiendes nadaque ya te lo explicarécon más calmaahora tienes que irtete vasy yo despiertosé que eres realpero cómo podría hablar de estosin que me llamaran chifladao peor aúnfeminaziesta mañana he recibidouna solicitud de amistadde una tal Colombineluegome has mandado un privadoal messengerpara decirme que eres túy te he aceptadola que has armado en la redamigahas salido hasta en las noticiasy en twittereres trending topicno esperaba menos de titranquilaya estoy aquíme dicesy la vamosa liares poeta, narradora y guionista de televisión. Su último libro es Qwerty (La isla de Siltolá, 2017).Una mujer grita, hay azúcar en sus dedos,una mujer grita, señala la salida del bosque,a veces no miente,a veces tampoco llora sobre la cáscara del sueñoy su voz cruza el mundo sobre un caballode barro.El corazón ha perdido su brújula y el inviernoha nombrado la lluvia por su nombresecreto, Teillier canta a esa niña infinitala canción del olvido.Una mujer grita, hay en su pecho una hoja de sauce,un reloj que descuenta la melancolíadel abrazo, la retiene en los bordes,en el dos, en la conjetura exacta del destino.Una mujer grita y se duelen las lenguas olvidadas,es tan fácil dudar de sus palabras rotases tan fácil hurgar en sus pedazostrazar la dimensión de su locura,hay que vivir en el paisaje interior de nuestras almas.Cada línea roja devora la esperanza y una mujer grita,se enrosca entre sus huesos,su corazón es una ciudad incendiada,las ruinas de un mundo que alguna vez llorócon ella, conmigo, contigoadentro.es poeta y editora. Su último libro es El corazón y los helechos (2015).Cuando baja del tren lleva consigosu historia amarga a modo de equipaje.Las horas que yació con un extrañoal que le unían tan sólo dos anillosy un cadáver morado, diminuto:el hijo muerto cuyo llanto persiste.La sombra de los chismes de provinciasse atasca en el riel mientras avanza.Llega a Madridcon los pies anudados a un luto interminabley allí la carne se hace greguería.Dicen que murió rodeada de bocas frescas,cantando a la República. Cantando.Con su disfraz de Colombine, astuta,recorrió pasadizos estriados.Las huellas de sus pies tan pequeñossocavaron la piedra a fuerza de blancura.Con la libertad en las teclas y en la boca,aunque fuese a las foscas, de soslayo;vistiendo en sus textos pantalones,respirando mujer bajo una voz muy grave.es escritora. Su último libro, el ensayo Entre-lugares de la Modernidad: filosofía, literatura y Terceros Espacios (Siglo XXI, 2017).