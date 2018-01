María y el fantasma



De Ya no es tarde (Visor, 2014)

Benjamín Prado

Existen ciertas noches en las que Ángel Gonzálezolvida que está muertoy entra en casa,enciende un cigarrillo,jugamos a poner las cartas boca arriba.Si me ve melancólico,se enfada;dice que la tristeza es de cobardes;que el equilibrio sólo lo merecequien sabe negociar con la caída;que me ponga de piey vuelva a la pelea.Si hablamos de política,sostieneque en Españaeso es el artede hacer de la otra orilla lo contrario del río.Si me pongo a escribir,me exige que mis versosnunca dejen atrás a sus poemas;que no salga a cazarlos y espere a las palabrasque vengana leeren ellossu destino.Y si le hablo de mí,dice que no me fíe:—Pregúntale a los otros para saber quién eres.Él ya no es tan callado como cuando aún vivíay yo sé que no estar en este mundono es razón suficiente para que no te escuchen,para que no te crean.Si le hablo de nosotrosme dice que recuerdeque el amor es un ciego con un arma en la manoy me ordena que corra hacia las balas.—No lo dudes: María es tu respuesta.Te aseguroque hay noches en las que Ángel Gonzálezno recuerda que ha muertoy se sienta a mi ladopara hablarme de ti.(Madrid, 1961). Su último libro, Incluso la verdad (Planeta, 2017), junto a Joaquín Sabina.