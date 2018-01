Todos los ángeles

Palabra sobre palabras

Seix Barral

Barcelona

2010



La poesía y sus circunstancias

Seix Barral

Barcelona

2005



Nada grave

Visor

Madrid

2008



Donde la vida se doblega, nunca

Granada

2017



Jesús García Sánchez, de la librería y la editorial Visor, recomienda algunos de los títulos del poeta asturiano Ángel González cuando se cumplen diez años de su fallecimiento._________________________Bajo este título,reunió su poesía completa. Él mismo presentó así su personalidad: «Nací en Oviedo en 1925. El escenario y el tiempo que corresponden a mi vida me hicieron testigo de innumerables acontecimientos violentos: revolución, guerra civil, dictaduras. En muy pocos años me convertí, de súbdito de un rey, en ciudadano de una república y, finalmente, en objeto de una tiranía. Regreso, casi viejo, a los orígenes, súbdito de nuevo de la misma Corona. Me acostumbré muy pronto a quejarme en voz baja, a maldecir para mis adentros, y a hablar ambiguamente, poco y siempre de otras cosas; es decir, al uso de la ironía, de la metáfora, de la metonimia y de la reticencia. Si acabé escribiendo poesía fue, para aprovechar las modestas habilidades adquiridas por el mero acto de vivir.»Editado y prologado por, este libro que reúne los ensayos sobre poesía del autor asturiano. Con minuciosa lucidez escribe el poeta sobre su maestro de la adolescencia,, y sobre. Y también sobre su propia obra y el áspero tiempo de guerras, dictaduras y exilios que le tocó vivir. Crítica literaria de primer orden, hecha con una enorme capacidad creadora y gran sagacidad: toda una fiesta de la inteligencia.Libro que dejó Ángel González dispuesto para publicar después de su muerte. Compuesto por 28 poemas que están a la altura de su mejor poesía, la mirada de poeta anciano se acerca al final y siente que la muerte no es nada grave. Las desilusiones sentimentales de un amor cruel imponen una relación con la vida marcada por el miedo y la desolación. La carencia de sentido de la realidad tiene que ver con una vista cansada en la que el dolor del que mira es comparable con el dolor que hay en lo visto. El sentimiento de fracaso aquí expresado no es consecuencia de un pesimismo imperativo, sino de la lucidez penetrante que caracteriza la poesía de uno de los mal altos autores de la literatura española contemporánea acostumbrado a reconocer el odio, la culpa y el rencor, tanto como la celebración de la amistad y de los sueños.Así presenta la editorial Valparaíso esta antología preparada por: “Su infancia se vio fuertemente marcada por la muerte de su padre, fallecido cuando apenas tenía dieciocho meses de edad. Cursó estudios de Derecho y Magisterio en la Universidad de Oviedo. En 1950 se trasladó a Madrid para estudiar en la Escuela Oficial de Periodismo. En 1956 publicó su primer libro de poemas, Áspero mundo, con el que obtuvo un accésit del Premio Adonais. Tras su segundo libro, Sin esperanza, con convencimiento (1961), Ángel González pasó a ser adscrito al grupo de poetas conocido como Generación del 50. En 1962 fue galardonado en Colliure con el Premio Antonio Machado de la editorial Ruedo Ibérico de París por su libro Grado elemental. Fijó su residencia en Estados Unidos en 1973 dictando clases en las Universidades de Utah, Maryland y Texas, regresando en 1974 a la Universidad de Nuevo México en Albuquerque como profesor de Literatura Española Contemporánea. En 1985 le concedieron el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y en enero de 1996 fue elegido miembro de la RAE. El mismo año obtuvo el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En 2004 se convirtió en el primer ganador del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca-Ciudad de Granada”.*Puedes encontrar Visor Libros en la calle Isaac Peral, 18, de Madrid o en su página web