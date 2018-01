Pasan los años

El Premio Cálamo Otra Mirada 2017 se otorga ex aequo a las obras Conjunto vacío, de Verónica Gerber Bicecci, editada por Pepitas de Calabaza, y Kanada, de Juan Gómez Bárcena, publicada por Sexto Piso. Conjunto vacío, primera novela de Gerber Bicecci, es una historia construida con una dura e infinita belleza; un relato en el que la escritura va de la saturación al vacío, y en el que la prosa experimenta un viaje que parte de la normalidad y se mueve hacia la extrañeza. Kanada comienza donde la mayoría de las novelas de la Segunda Guerra Mundial terminan: con el fin del conflicto. Porque en 1945 se interrumpen las matanzas, pero se inicia otra tragedia: el imposible regreso a casa de millones de supervivientes. El protagonista de Kanada lo ha perdido todo. Sólo le queda su antigua residencia, un improvisado refugio en el que acabará encerrándose para protegerse de una amenaza indefinida.

La gala de entrega de los XVII Premios Cálamo se celebrará el viernes 23 de febrero de 2018 a las 21.30 horas en el Teatro Principal de Zaragoza (información y reservas en Librería Cálamo). Previamente los autores premiados realizarán una lectura pública de su obra a las 19 horas en el Teatro Principal de Zaragoza (entrada libre hasta completar aforo).

El Premio Cálamo Extraordinario 2017 se concede a la novela Perros que duermen, obra de Juan Madrid, publicada por Alianza Editorial. Una extraordinaria novela sobre un pasado que nunca acaba de cerrarse, y extraordinario autor que a lo largo de muchos años ha construido un corpus imprescindible en la literatura española contemporánea.

Paco Goyanes, de la librería Cálamo, en Zaragoza, recomienda algunos de sus títulos favoritos de los últimos meses._________________________Pasaron la Navidad, el fin de año y los Reyes Magos. Ya hemos todos recibido miles, millones, de buenos deseos para el 2018 de gente a la que ni conocemos y, lo que es peor, contagiados por el virus buenista también hemos esparcido los mismos deseos a diestra y siniestra. Por fin pasó el tiempo de la felicidad universal y nos sumergimos en el de las rebajas…Un pequeño grupo de amigos de hace muchos años pasamos la Nochevieja en un aislado y hermoso pueblito de montaña. Nos sentamos en la mesa de la cocina el 30 por la mañana y nos levantamos el 1 al mediodía, nuestro maravilloso plan de siempre. Esperando las campanadas mi querida compañera del alma tuvo la muy literaria ocurrencia de proponer que cada uno recordara en voz alta el momento más feliz de su vida. Demoledora consecuencia: todos llorando a moco tendido. Y no porque nuestras existencias hubieran sido un desastre, no, más bien por lo contrario, por haber vivido muchos momentos hermosos.Si eres joven el momento más feliz de tu vida siempre está por llegar, es el de mañana. En cambio, si ya estás en la categoría de "persona madura" los recuerdos se amontonan, empiezas a vivir tanto en el presente como en el pasado. El pasado no debería de aparcarse como esos coches que casi nunca se usan y llenan las calles de nuestras ciudades afeándolas y dificultando el buen discurrir. El pasado debería de servirnos de guía, de acicate, de enseñanza.(Pollen, 2017), obra decon prólogos de, debería de ser un libro de lectura y visión obligada. Nace de la indignación del autor ante la supuesta necesidad de los recortes sociales mientras el despilfarro del dinero público en ladrillos y obras faraónicas ha sido y sigue siendo escandaloso. Nuestra querida España tiene un presente que nace de un pasado de aúpa.Del pasado vuelve George Smiley, el genial personaje deprotagonista de su nueva y muy recomendable novela, El legado de los espías (Planeta, 2017).Y el pasado es también el fondo de unas de las mejores novelas que se publicaron en año pasado, Kanada (Sexto Piso, 2017), obra de. Si te gusta la literatura en mayúsculas, esa que exige tanto como da, no dejes de leerla.Aprovechamos la ocasión para hacer público el fallo de los XVII Premios Cálamo, que coinciden en esta edición de 2017 con el 35 aniversario de la librería. El Premio Cálamo Libro del año 2017,elegido por votación de los lectores, es para Vestidas para un baile en la nieve, obra deeditada por Galaxia Gutenberg. Un libro en el que laten la esperanza, la belleza y el ansia de libertad. En sus páginas escuchamos, tan conmovidos como admirados, las voces de unas mujeres extraordinarias a las que el poder absoluto nunca arrancó su fe en la humanidad.