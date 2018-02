Moby Dick



De El sentido infalible de Pierre Menard (2017)

Miguel Bregovic

¿Por qué nos embarcamos?¿por qué abandonamos este refugio y su somnolencia?las latas de conserva, la monotonía de los relatos de náufragos…Hemos escuchado tantos cada noche y cada mañanaque aceptamos el naufragio y nos aburre el rescate.Anoche por fin se ahogaron dos de ellos. Muertos sin remedio.¿Pero, por qué nos embarcamos?No tenemos ya nada invisible, por eso no tenemos dios.Un dios visible no es dios.Mi profesora de arte diría que zarpamos por un contrato estético.Repetía la cita de “Diarios indios”y se untaba el rostro con lo indescifrable.Diría: “entre lo que es y lo que parece decir que no esestá la obra de arte”.Sin embargo en este mar hay ballenas,“Moby Dick no es una alegoría”, brama Melville.Aquí hay brea, frío, chubasqueros.Insomnio, astillas y arpilleras.¿Por qué nos embarcamos entonces?¿de dónde surge la energía oscura que nos impulsa?¿la energía sin luz, sin ayer, sin invisible?¿para qué nos embarcamos?¿para regresar al destello, al espejismo?¿para naufragar de una vez y que el cuentohable otra vez, esta noche de nosotros?es el seudónimo poético del periodista Miguel Ángel Hoyos. Su último libro, El sentido infalible de Pierre Menard (Ya lo dijo Casimiro Parker, 2017).