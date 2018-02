El peor día

Laura Odene

Durante aquellos días,tú eras la realidad.Me recordabasque me llamo Lauray tengo 23 años,que soy de Madridy vivo en la sierra,de profesión, periodistay poeta por necesidad.Que mido menos de uno sesenta,me sobran algunos kilosy gasto las coloniasal ritmo que se beben las cervezas.Que me encanta la música yescribo canciones,que soy hija de Paula y Jesús,hermana de Paula y Susanay amiga de mis amigos.Que tengo responsabilidadesmás que opiniones,que soy más bien cobarde,no llevo gafasy nunca usé aparato.Todo eso me lo recuerdastú, que estás ahí fuera,lejos de este hospital,fuera de estas habitacionescon olor a últimos alientos,lejos de este Diego de León,de la cafetería de la esquinao el cajero de la calle paralela.Tú existes más alláde todo esto,más allá de esta familiapara la que no tengoabrazos suficientes.No deseo ni mirarme en el espejoporque no quiero ver este desastre,ni ser conscientede que todo está sucediendotambién más allá de estas paredes.Pero túme rescatas de esto,me salvas del mundo,de este universo expansivode dolor y resignación.Me recuerdas que no estoy sola,que ahí fuera hay alguiencon un corazón preguntándosesi esto que late aquísigue en silencio.Tú eres el salvavidas,la llave de la puertade salida,la antesalade un comienzo.Me recuerdasque allí, donde tú estás,aún existe la poesía.es poeta.