No se puede vivir sin libros

Sara Díaz Hernández

Los clubes de lectura forman un tejido muy importante en la vida cultural. Les dejamos esta sala para que comenten sus lecturas y nos ayuden a componer nuestra biblioteca. Si formas parte de un club de lectura, puedes escribirnos a losdiablosazules@infolibre.es para contarnos vuestra historia y hacernos llegar vuestras recomendaciones.___________________________________El taller de literatura de la Asociación de mujeres de Nosotras Mismas (en el barrio de Chamberí, en Madrid) sigue manteniendo una intensa actividad para fomentar la lectura entre las mujeres de la asociación. Si fueel que dijo que “no hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee”, en el taller nos hemos propuesto llevar esa mirada a la mujer joven y madura, que entiende los libros como la mejor herramienta para disfrutar de la vida.Hace unas semanas, la Asociación Nosotras Mismas celebró un encuentro con la escritora, a partir de su último libro ClavículaMarta es una amiga de la asociación que siempre ha atendido nuestra llamada y ha acudido a las citas que la asociación le ha realizado. Vaya por delante, por tanto, el reconocimiento y admiración hacia una mujer, una escritora, comprometida con la buena literatura y con los retos de su tiempo, una persona especialmente combativa por los derechos de las mujeres y por una sociedad más justa y solidaria.Marta nos comentó que su libro Clavícula fue el resultado de sentir un dolor y contarlo. Un dolor físico, sus síntomas y las consecuencias del mismo en el transcurrir de los días. Pero también reflexionar y escribir sobre la larga sombra de sus miedos, que a veces te atrapan de forma incomprensible; incluso las derivas ideológicas que acompañan a las circunstancias de su propia escritura. Marta conversó con nuestras socias, aclaró sus dudas, contestó a sus preguntas y animó a las mujeres a seguir leyendo. Lo cierto es que en el taller de literatura de Nosotras Mismas leemos y releemos, porque como titula este comentario no podemos vivir sin libros. Coincidimos con Marta en las razones de su experiencia vital, en el fuerte impacto del recuerdo de un libro. Y comentando su libro Clavícula, me gusta la reflexión que hizo en un medio de comunicación cuando afirmó “escribo de lo que me duele. Hoy veo con toda claridad que la escritura quiere poner nombre e imponer un protocolo al caos. Al caos de la naturaleza, a la desorganización de esas células dementes que se resisten a morir, y al caos que habita en el orden de ciertas estructuras sociales”. No es fácil, con tan pocas palabras decir tanto, denunciar tanto, aspirar a cambiar tanto.La jornada con Marta Sanz resultó agradable y persuasiva. Nos reafirmó en la idea de que un libro es el mejor recurso para disfrutar de la vida, y que necesitamos vivir de sus recuerdos, para que la mirada de la lectura siga siendo hermosa. Marta nos ayudó a seguir amando a los libros, a seguir queriendo a personas como ella que hacen lo posible para que así sea.es la presidenta de la asociación de mujeres Nosotras Mismas.