Los resistentes

Endora

Ricky Lavado

Editorial Bandaaparte

Granada

2018



Lunario del paraíso

Gianni Celati

Traducción de Francisco de Julio Carrobles

Periférica

Madrid

2018



Por qué he robado

Alexandre M. Jacob

Traducción de Javier Rodríguez Hidalgo

Pepitas de Calabaza

Logroño

2018



El mismo sitio, las mismas cosas

Tim Gautreaux

​​​​​​​Traducción de José Gabriel Rodríguez Pazos

La Huerta Grande

Madrid

2018

librería Antonio Machado

Marta Velasco, librera de la madrileña Antonio Machado, recomienda algunos de sus títulos favoritos de los últimos meses._______________________​"El mundo era lo que ocurría alrededor de la avenida Meridiana: esa calle vertebra el relato de toda mi infancia".retrata las grandezas y miserias de la vida de alguien corriente. Sus relatos están llenos de música y golpes de bombo, de tardes enteras rodando sobre un monopatín, de viajes por Europa y giras por Norteamérica, de calles de barrio y amistad de la buena, de la magia escondida en las cosas más simples.Endora es el primer libro de Lavado, pero carece de cualquier prejuicio o frontera, contiene la frescura de, la extrañeza de, la suciedad de, hay humor, desgarro y, como diceen el epílogo, tiene un tono tierno, implacable y extremadamente físico.En 1978, el granpublicó por primera vez en Italia esta novela mítica y desopilante. Giovanni se enamora en una playa de su país de una jovencita alemana y la sigue hasta el Hamburgo de The Beatles —son los años sesenta— presa de cien mil furores. De la carne y del espíritu. He aquí un filósofo andarín, un amante caballeroso pero con un agujero en el zapato, un pobre que filosofa con profundidad mediante palabras sencillas. Esta divertidísima novela, escrita en estado de gracia, entre la oralidad y el "gran estilo", ofrece humor a raudales y aventuras que nos llevan hasta la literatura picaresca. Querido lector, querida lectora, ¿has conocido en alguna ocasión a un moralista entrañable apasionado por los altos cielos norteños y el amor a primera vista? Pasa, te lo presentamos.ha sido, hasta la fecha, uno de los más célebres bandidos anarquistas de todos los tiempos. Sus peripecias vitales han dejado necesariamente una poderosa huella: la red de "robo científico" que tejió junto a sus compañeros ha servido de inspiración en más de una ocasión a la literatura —los casos más sonados son Arsenio Lupin y El ladrón de—, y su actitud ha influido en la forma de actuar de diferentes generaciones de rebeldes sociales desde entonces hasta nuestros días. Los textos que en este libro aparecen recogidos, escritos todos con posterioridad a su detención, nos dan una visión clara de la clase de hombre que era y de los motivos que impulsaban su actividad.Como si de una crónica se tratara, El mismo sitio, las mismas cosas narra las vidas comunes de gente normal ante circunstancias y decisiones extraordinarias. Un granjero que se enfrenta al reto de criar a su nieta, un joven que se enamora platónicamente de una voz de la radio o un maquinista que provoca un accidente de tren de dimensiones colosales. Son historias llenas de corazón y de humor en las que los actos y sus consecuencias, en el contexto cultural de Luisiana y de sus paisanos, cobran vida en la prosa brillante y sensible de este escritor que, como ha dicho de él la crítica, ha cartografiado el Sur de los Estados Unidos.*Puedes encontrar laen la calle Fernando VI, 17, de Madrid, o en su página web ​​​​​​​