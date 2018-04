Clásicos inesperados

Ordesa

Manuel Vilas

Alfaguara

Madrid

2018





Una novela sobre cómo volver a unir nuestras piezas rotas para entender quiénes somos. Una lectura íntima de la reciente historia de España. Realidad y ficción se mezclan en esta novela escrita con una voz valiente y transgresora que nos cuenta una historia verídica, difícil, en la que todos podemos reconocernos. Desde el desgarro a veces, y siempre desde la emoción, Vilas nos habla de todo aquello que nos hace seres vulnerables, de la necesidad de levantarnos y seguir adelante cuando no parece posible, cuando casi todo lo que nos unía a los demás ha desaparecido o lo hemos roto. Es entonces cuando el amor y cierto distanciamiento —también el que nos permite la ironía— puede salvarnos.



Carter

Ted Lewis

Traducción de Damià Alou

Sajalin

Barcelona

2017

Ted Lewis (Manchester, 1940 - Scunthorpe, 1982) está considerado uno de los escritores británicos de novela negra más influyentes. Estudió arte y trabajó en Londres primero como publicista y después como dibujante para series de animación y películas, entre ellas el Yellow Submarine de los Beatles. Debutó como escritor en 1965 con la novela autobiográfica All the way home and all the night through, pero su nombre quedaría asociado para siempre a Carter, su segunda novela y la primera de una trilogía protagonizada por el sicario Jack Carter. El éxito de la adaptación cinematográfica de Carter, dirigida por Mike Hodges e interpretada por Michael Caine, catapultó la novela de Ted Lewis a la lista de libros más vendidos en el Reino Unido. Sin embargo, sus novelas posteriores pasaron desapercibidas y Lewis murió prematuramente a los 42 años tras una enfermedad causada por su adicción al alcohol.



El día del Watusi

Francisco Casavella

Anagrama

Barcelona

2016



Publicada por primera vez en tres volúmenes entre 2002 y 2003, El día del Watusi supuso la consagración de Francisco Casavella como uno de los talentos mayores de nuestras letras. Novela inagotable sobre "los cómos, los porqués, los para qués y los y qués" de la transición española, en palabras del autor, su relectura da por buena la imagen casavelliana del novelista como el guía mestizo de los westerns, aquel que se avanza a la tropa, se expresa en un lenguaje extraño y nos avisa de que las cosas no son lo que parecen.



La liebre con ojos de ámbar. Una herencia oculta

Edmund de Wal

Traducción de Marcelo Cohen

Acantilado

Barcelona

2012



Más de doscientas figuritas de madera y marfil, ninguna de ellas mayor que una caja de cerillas, son el origen de este fascinante libro en el que Edmund de Waal describe el viaje que han hecho a lo largo de los años. Un viaje lleno de aventuras, de guerra, de amor y de pérdida, que resume, en la historia de una familia, la historia de Europa en los siglos XIX y XX. Un texto evocativo y de gran belleza que comienza con una pequeña liebre de ojos de ámbar que se mezcla en un bolsillo con las monedas, y termina, como todo auténtico viaje, con el descubrimiento de uno mismo.

*Puedes encontrar la libreríaen la Plaza de San Boal de Salamanca, o en su página web

Rafael Arias, librero de Letras Corsarias (Salamanca), recomienda algunos de sus títulos favoritos de los últimos meses.