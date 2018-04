Caída y levantamiento



I

cómo tiemblan los huesos al paso del aire

la mirada volcada en el vacío de las copas sin hojas

silba el vaivén adormecido de la corriente

y es animal y antiguo el roce de la rama en la mejilla

no toques —decía la madre—

no toques porque sangras

no toques —decía—

no toques porque matas



hasta aquí he venido marcando un camino de muerte

hasta aquí he traído el incendio por dentro de las manos

dibujando cada línea de resina sobre la boca

antes de observar el atento destello dorado

antes de que crujan y aúllen brazos hambrientos



hasta aquí he venido sin ojos arrastrada por el tacto

y aquí me desmorono como un muro

derrubio al borde de la sitiada lobera

bajo el peso de la nieve



II

desde la pila derruida de mi cuerpo

mudo en verticalidad

de cien dedos de savia divergente

se abraza el liquen al costado

como escabro vitalicio

símbolo de la salud del aire



crezco allí donde no llega

vuestro aliento corrompido



cada renacimiento forzoso

me revientan por dentro

los hijos de Perséfone

por el invierno despojada

me visto de silencio salvaje

e inmóvil

espero a encanecer

embosquecerme

acabar turba en tu cuenco

al fin prender

antes del deshielo



De Raíz de ave (2018)