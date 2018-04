De Lisboa a la periferia

librería Muga

Desde Librería Muga, en Madrid, recomendamos una serie de libros, novelas y ensayos de reciente aparición estas semanas y cuyas lecturas nos han parecido extraordinarias. Donde quiera que yo esté de, publicado por la editorial La Huerta Grandey traducido por, es un evocador relato de tres mujeres y sus familias, amores, dolores y alegrías en la Lisboa del siglo XX. Una ciudad muy presente en todo la novela que transcurre durante décadas a través del relato de Margarida, su hija María do Ceu y su amiga Ofelia. Mujeres que resisten las embestidas de la vida, la soledad y la pobreza con una capacidad de resistencia y superación maravillosa, siempre con la defensa de la maternidad como pilar y potencia de la existencia, con la luz de Lisboa siempre presente como testigo de los acontecimientos, con su belleza melancólica, con su lenta cadencia y con ese azul especialmente luminoso de la ciudad “bonita pero complicada” que dice uno de los protagonistas masculinos de esta crónica de amores vencidos y desamores eternos, que con ternura y humor se te clava dentro como solo las grandes historias pueden hacer, a través de un lenguaje perfectamente ensamblado, con una sencillez descriptiva casi poética, con una prosa envolvente y hermosa. Un libro impresionante. Muertes pequeñas es la primera novela depublicada por Malpaso y traducida por, cuenta la historia de una joven madre coraje en el barrio de Queens durante el caluroso verano de 1965 cuando los hijos de Ruth Malone desaparecen misteriosamente. La policía y sus vecinos sospechan de la propia madre, una mujer magnética y desafiante, con una personalidad muy fuerte fuera de los cánones establecidos. Fascinado con ella, un joven periodista que cubre el caso empieza a comprender que no todas las apariencias son verdades y que el bien y el mal no son nada fáciles de desentrañar. Una novela de intriga con el aroma de los años 60 que es a la vez un retrato sociológico de una época, de un barrio mítico de Nueva York y de unos prejuicios anclados en la sociedad que saltarán por los aires ante un personaje femenino desasosegante y conmovedor que deja huella. Sin duda una autora con un brillante futuro por delante. Si te gustó Canción dulce de, este libro también te dejara poso. Pequeño país dees la última maravilla publicada por Salamandra y traducida por, nos cuenta la historia de este escritor de Burundi afincado en Francia que narra la desgarradora y emocionante historia de Gaby, un niño de diez años que pasa las horas en la calle con sus amigos en Buyumbura haciendo gamberradas y viviendo la plenitud con la máxima intensidad. Sus padres, una ruandesa tutsi y un empresario francés se separan y ahí empieza el drama de un niño que ve como un golpe de Estado y una guerra civil acaban con su inocencia, Faye, compositor y rapero en la vida real, reconstruye el ambiente y sus vivencias de manera magistral y terrible, desde la felicidad de las horas buenas describiendo la belleza de un territorio lleno de olores y sabores que se sienten en sus exuberantes páginas, hasta la llegada del dolor y la tragedia, los días grises que los convirtieron en exiliados, refugiados y finalmente, inmigrantes. Un libro hermoso, intenso y a al vez trágico que nos cuenta una historia tristemente común. La caída del hombre publicado por Malpasotraducido pores este irreverente, lúcido y agudo ensayo de, artista inglés que reflexiona con agudeza sobre la identidad masculina, y que consigue que te rías de las miserias del hombre a la vez que elabora un sólido y certero diagnóstico del sexo débil (el masculino, claro), al que disecciona en sus fobias desternillantes y patéticas a la vez que propone una nueva forma de masculinidad con la que los hombres podrían ser más felices y relacionarse mejor con el mundo, desde la honestidad y la ternura más caustica, incidiendo en los ademanes de violencia y competitividad como ejes fracasados del concepto de hombre. Solo por la portada, ya tendría que ser de lectura obligatoria para todos, incluyendo a los aliados del feminismo que todavía no encuentran su camino. Una maravilla de libro de un artista en todos los sentidos, travestido literal y figuradamente para que entendamos con humor y con reflexión qué cambios serían idóneos para ser mejores. Extraordinario. GB84 depublicado por Hoja de Lata y traducido porse sitúa en la época de la brutal represión de las huelgas mineras durante 1984 y que sirvió como modelo de Estado para frenar los levantamientos obreros a partir de ese momento. La famosa mano de hierro de la, llevada a su extremo más fanático en una confrontación social e ideológica de enorme trascendencia y que cuenta fantásticamente David Peace como una novela negra pero también como un impecable reportaje de investigación en tiempos convulsos. Un librazo que nos descubre los efectos perniciosos del liberalismo más extremo, incluso el que empleaba la violencia y el exterminio como herramientas disuasorias para entender por qué de aquellos polvos, estos lodos. Imprescindible. Diccionario de las periferias. Métodos y saberes autónomos desde los barrios . Del colectivo Carabancheleando, es el último libro publicado por la editorial Traficantes de Sueños en su colección Útiles. Empleando Carabanchel como modelo, este libro es un compendio de palabras clave sobre este barrio –y aplicable a cualquiera del extrarradio, Vallecas, Villaverde, Vicálvaro, San Blas, etc.— y su realidad en las últimas décadas. Un libro que es mucho más que un diccionario, es una herramienta de comprensión de lugares y espacios de la periferia, sin sujeciones, para pensar de manera heterogénea en los significados que estas palabras clave tuvieron y tienen para sus habitantes y su memoria personal y colectiva. Un trabajo minucioso y crítico pero abierto a interpretación en el que te sentirás acogido si alguna vez viviste acompañado, por ejemplo, de descampados, arrabales, mercadillos, deshaucios, ocupaciones, miedo, necesidad y libertad. 