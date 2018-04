Margarit o el pan necesario

José Luis Quesada Cómo comen su pan cuando está duroJosé Luis Quesada

Unos jóvenes pasan / con los tejanos rotos, mostrando las rodillas. / También los llevan hombres y mujeres / que dejaron atrás su juventud. / Es la moda y se expone en los escaparates. / Pertenezco a otro tiempo / en la que esta harapienta elegancia / hubiera sido infame. Como escupir a un pobre. / Es un nuevo camino. Hacia otra miseria. / No puedo renunciar a la cordura: / quizá la vida todo lo desgarra / y es un enorme roto ella misma. / Pero, de ser así, / no se necesitaba construir catedrales. / Ni hacían falta crímenes. / Con el amor bastaba.

En el mundo antiguo –a la manera de– no había internet, pero sí supermercados. Eran pocos y singulares: nuestra aldea global era un concepto a carboncillo en los papeles de. Cada supermercado tenía, como en una tienda de variedades en el pueblo, la impronta de su propietario y una idea del Edén.Hacer el mercado era en ese mundo, para ojos párvulos, un viaje: las aceitunas de Macedonia, las galletas danesas, el rocamadour de, el jamón ibérico de bellota, los mariscos enlatados o las novelas deSí. En La Colonia había dos pasillos de libros y esa era la mejor librería de Tegucigalpa. Una tarde mi madre me compró El viejo y el mar. Cuando llegamos a casa comencé a leerlo y para la cena ya lo había terminado. Mi asombro se volvió un reto: Terminar de leer un libro por día.En el mundo antiguo, no eran las agujas del reloj, sino las otras, aquellas que entretejían una historia en las manos de una abuela y la velocidad era una extrañeza. La lectura debía estar acorde con el microondas. Hogaño el tiempo es un veloz guepardo en caza, el internet puntualiza el saber y el ocio es menos asombroso (o inteligente).Se cumplió la profecía de McLuhan, la aldea global vulgarizó el mercado, los supermercados se volvieron cadenas, los libros desaparecieron de los anaqueles y los niños ya no los ven imprescindibles como una legumbre.Los templos de la lentitud han caído en desuso, sus sacerdotes son hombres de otra época. Es quizá por ello, o porque he encanecido, que ya no puedo terminar un libro en un día. El último intento fue Un asombroso invierno de. Me llevó un par de semanas, verso a verso buscaba en mi soledad acaso esa banca que ponen en los museos frente a una obra maestra.Llegó por correo postal y esperarlo fue parte del asunto, un libro como éste debería estar en el supermercado o en las farmacias. En su ausencia, ¿cómo puede alguien sobrellevar un dolor, sin el bálsamo de la buena poesía? "¿Cómo comen su pan cuando está duro?".Comienza Margarit, en un poema: "Pronto no habrá amapolas. / Eliminadas como malas hierbas, / van desapareciendo de los campos. / Ya no se extenderán las rojas pinceladas / del viento en los trigales. / ¿Quién entenderá, entonces, / los cuadros de Van Gogh?"."Todo se enfría, y se necesita –sentencia en otra pieza– el cansancio que deja haber amado. / Para así desear lo que ya está acercándose".Si bien, un buen libro es el que te lanza a ese río en que casi te ahogas en el sueño para presentarte los últimos segundos de tu vida, no es bueno si no te da la cuerda salvavidas:

¡No se necesitaba construir catedrales! (Joan formó parte de los arquitectos de la Sagrada Familia de Gaudí.) ¿A qué miseria va una ciudad o un país tan lejano de Margarit y tan cerca, ahora, de los comestibles enlatados?



*Rolando Kattán es poeta. Su último libro, El árbol de la piña (Cisne negro, Honduras, 2016).