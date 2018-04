De alturas y túneles

Llibreria Nollegiu

Xavier Vidal, responsable de la prestigiosa Llibreria Nollegiu de Barcelona, recomienda algunos de sus títulos favoritos de los últimos meses.__________________________Estoy entusiasmado con Las ocho montañas de. Empecé echándole un vistazo y pensando que el tema de la montaña no me interesaba nada. 20 páginas después estaba absolutamente absorto con la historia padre-hijo, la historia amigo-amigo, la historia ciudad-montaña. Un hallazgo. Publicado por Literatura Random House en castellano y Navona en catalán. También se puede encontrar El muchacho silvestre del mismo autor en Minúscula en castellano y catalán.La penúltima bondad. Ensayo sobre la vida humana, de. Después del éxito de La resistencia íntima, el filósofo nos obsequia con otro diálogo con filósofos contemporáneos y nos sitúa en la esencia de la humanidad donde la infinitud es la clave para entendernos mejor. Publicado en castellano por Acantilado y Quaderns Crema en catalán.Una sola muerte numerosa, de. Llegué hasta este libro a través deque me lo recomendó personalmente y que firma el prólogo de la edición española. Una crónica del terror en la dictadura argentina denarrado de forma fragmentaria. Un libro que llega ahora a España pero que su primera edición es de 1996. Publicado por la editorial Sitara.Las cosas como fueron. Poesía completa 1974-2017, de. 40 años de poesía muy personal a la vez que de una transparencia sublime para, en muchas ocasiones, especialmente, celebrar líricamente la vida y el tiempo. Publicado por Tusquets.*Puedes encontrar laen Carrer Pons i Subirà, 3, en Barcelona y en su página web