Manuel Borrás: "A América hay que ir a aprender, que no a aprehender"

Darío Jaramillo Agudelo

Conozco ahace más de veinte años. Fue un caso de amistad a primera vista. Desde hace poco menos de veinte años ha editado libros míos en las editorial que dirige, Pre-Textos , de Valencia. Lleva 15. Tiene todos mis derechos. Me siento protegido. Hemos paseado mucho juntos. No necesitamos hablar para entendernos. Creo que hasta ahora solo hemos tenido un desacuerdo radical: él piensa que soy su hermano mayor, pero yo creo que él es mi hermano mayor.. Una meta amorosa, parte esencial de nuestra razón de ser. De ahí que nos moleste y hiera en lo más profundo toda esa retórica de la Hispanidad que lo único que ha conseguido hasta la fecha es ahondar la distancia que a veces se da entre las dos orillas. Hay que contar más con América Latina. Es decir, deberíamos verla no solo como una meta comercial, sino, como diría, una razón de nuestro espíritu, y contemplarla sin altanería ni prejuicios. A América hay que ir a impregnarse uno de ella, a aprender, que no a aprehender.. Es muy simple, aguzando su oído, poniendo atención al pulso de la vida, destino y origen de toda poesía auténtica. Y a ser posible sin prejuicios, es decir, sin pedir nada previamente a cambio.. Me gusta mucho lo que edito. Yo no puedo editar sino eso en lo que creo, someto a la intemperie de los otros solo aquello que no logro olvidar.. Poesía en castellano, creo que en nuestra lengua se está escribiendo parte de la mejor poesía universal, por lo menos entre las lenguas que leo. Música clásica, un referente vital en mi vida, un remanso al que me acojo para afrontar las inclemencias del mundo. Leo poesía en otras lenguas con el mismo respeto con el que leo la escrita en nuestro idioma. Y para terminar, la música rock me acompañó mucho en mi juventud y aún hoy me sirve de medio para poder conocer mejor a muchos de mis amigos y amigas más jóvenes, que, al fin y al cabo es también tratar de conocerse mejor uno a sí mismo.No sé si podría llevarme uno solo, pero ya que me colocas en ese brete, quizá me llevase el Quijote a fin de que me inspirara en mi soledad. Ese es un libro que sin duda se escribió para nosotros, los solitarios, o lo que es lo mismo, el ser humano.es escritor. Su último libro, El cuerpo y otra cosa , publicado (claro) en pre-Textos en 2016.