La levedad y la gracia. Aforistas hispánicos del siglo XX

Manuel Neila

Renacimiento

Sevilla

2016

Carmen Canet

Que el aforismo está en auge en el panorama de las letras hispánicas actuales es obvio. Muestra de ello es que las editoriales están incorporando en sus colecciones este género fronterizo: además de las clásicas como Renacimiento, Trea o Cuadernos del Vigía que abrieron campo, firmas como Isla de Siltolá, Pre-Textos, Valparaíso o Cuadernos del Laberinto entre otras se ocupan del aforismo.El poeta, crítico, ensayista, traductor y aforista(Hervás, Cáceres, 1950) entiende, cuida e investiga sobre el aforismo. Es también el director literario de la colección A la Mínima de la editorial Renacimiento.Ahora, en este volumen (con un título tan sutil y significativo como La levedad y la gracia ) nos presenta reunidos sus estudios, sus artículos y notas en torno al tema, todos ellos publicados entre 2005 y 2015 en revistas culturales y otros medios. Como él mismo escribe en el prólogo (que dedica a un maestro en este género,): “Cada uno de ellos responde a una motivación particular y persigue unos objetivos precisos. Pero unos y otros proponen un acercamiento a las formas breves de expresión y, en particular, a la escritura aforística”.El libro está dispuesto en nueve apartados, siendo las dos primeras “Sobre la escritura aforística: su evolución y sus formas”, un verdadero compendio sobre los cambios y la trayectoria del género, y “Sobre el aforismo en español”, donde analiza la renovación que este supone y nos muestra las diversas variantes del aforismo moderno. En el siguiente, titulado “Retablillo de aforistas españoles” recoge a tres de los grandes,(“Los misóginos debieran recordar que la más ignorante y rústica de las mujeres puede engendrar un hombre de genio”),(“Existir es pensar y pensar es comprometerse”) y(“Milagro accesible: Todo el mundo habla y escribe sobre el amor desde hace milenios y sin embargo el amor sigue siendo un tema virgen”).No podía faltar un apartado dedicado a la dificultad de definir el concepto de aforismo (problema que Neila disecciona de la mano de autores que ya ahondaron en esta cuestión como, entre otros). En esta cuarta parte escribe sobre el aforismo clásico, sobre su carácter de género fronterizo entre la poesía y la filosofía y nos explica cómo irrumpe la máxima y cuál es su posterior evolución, explicando toda la gama de términos vinculados a este género y las semejanzas y diferencias que presenta, en su discurrir por la historia literaria, desde la época clásica (Grecia y Roma) pasando luego desde los moralistas del Siglo de Oro hasta nuestros días. Constata así de qué forma el pensamiento fragmentario ya avanza a los “albores de la modernidad” donde el aforismo tradicional entra en crisis y en este punto de inflexión sitúa al alemány a los francesesque marcan el paso del aforismo clásico al moderno. Incluye aquí su estudio e investigación sobre el género y sus variedades, tanto en España como en Europa e Hispanoamérica. A estos últimos dedica el capítulo quinto, muy interesante, incluyendo ejemplos de su obra aforística con sus respectivas orientaciones, moralistas, metafísicas y estéticas. Continúa en el siguiente capítulo, el sexto, con un “Retablillo de aforistas hispanoamericanos” y una muestra significativa de sus textos, en la que cabría destacar a. Los apartados siete y ocho están reservados para los clásicos:con sus Sentencias y donaires y, resaltando su peculiaridad.Finaliza Neila este libro con acertadas reflexiones sobre la evolución y multiplicidad de facetas que presenta la escritura aforística, además de incluir ejemplos de los aforistas contemporáneos. También, a modo de bibliografía, apunta la procedencia de los textos que se han reunido en este ensayo dedicado al estudio de las formas breves, todo ello de gran valor para los interesados en el conocimiento de este género, pues aunque hablamos antes del actual auge de la obra aforística, no lo es tanto el de los estudios relativos a ésta.En este coherente e interesante conjunto de ensayos, Manuel Neila ha conseguido presentarnos una serie de aproximaciones que promueven el debate, trazando además un riguroso y amplio estudio sobre la panorámica histórica del género. Y con esa mirada crítica suya nos acerca más a estas formas breves, dándonos las claves para desplegar el plano general y particular de la evolución del aforismo tanto en España como en el mundo, enriquecido con la aportación que nos hace de la obra de los diferentes autores que estudia.Por ello este es un libro necesario, un manual de consulta que nos va a aportar un mejor conocimiento y amor a un género que ha existido siempre y que en nuestros días vive y se recrea con increíble fuerza, quizá porque el aforismo responde al aire ligero, fragmentario de nuestro tiempo, porque es un tipo de discurso que lleva en su esencia esos ingredientes que el autor prometía en el título de portada de su importante investigación: la levedad y la gracia.es escritora y profesora de Literatura. Su último libro, Malabarismos (Valparaíso, 2016).