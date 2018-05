Almudena Vidorreta

Vine a Manhattan porque dijeronque aquí estaba el centro del mundo.Yo misma me lo dijey me prometí que iría a verloen cuanto ella muriera.Me dejé abrazar en señal de que lo haría,pues estaba por morirsey yo en plan de prometerlo todo.Pero no pensé cumplir mi promesahasta que comencé a llenarme de sueños,a dar vuelo a las ilusionesy, de este modo, se me fue formandoun mundo alrededor de la esperanza.Por eso vine a Manhattan.Y subida en el avión, allá en el cielo,miraba un agosto desvanecido,y aquello que veíaera España, y estaba triste.Son los tiempos, señora.¿Está seguro de que es España?Deshecha en vapores,colmada de hombres como demonios,mi casa sobre las brasas de la tierra,mis muertos, llenos de sangre,y un rencor vivo.Yo era el retrato viejo de mí mismay el paisaje, solo un reflejode la desolación.Aquí no vive nadie.(Zaragoza, 1986) es poeta. Su último libro, Nueva York sin querer (La Bella Varsovia, 2017).