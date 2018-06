Libros del 'crack'

Publicada el 15/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 14/06/2018 a las 20:09

Mientras las nubes arden

Xelo Candel Vila

Renacimiento

Sevilla

2018

Certeza del colpaso

Bibiana Collado Cabrera

Ediciones Complutense

Madrid

2018

La vida sumergida

Pilar Adón

Galaxia Gutenberg

Barcelona

2017

Pelea de gallos

María Fernanda Ampuero

Páginas de Espuma

Madrid

2018

Llibreria Ramon Llull

Almudena Amador, de la librería Ramon Llull de València, recomienda algunos de sus títulos favoritos de los últimos meses._________________________Sexto poemario de la, autora de Los comediantes (1993), A destiempo (2003), con el que obtuvo el Premio Miguel Labordeta, La arena (2009) y Hueco. Mundo solo (2013), Premio de la Crítica Valenciana en 2014. En este libro se mezcla la madurez reflexiva y la expresividad lírica. Xelo Candel Vila (Valencia, 1968) es profesora titular de Literatura Española en la Universitat de València. Ha sido profesora en Bucknell University (EEUU), Ohio University (EEUU) y Saint Louis University (Madrid) y ha impartido seminarios en la Università di Bergamo (Italia), Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Mary Washington (EEUU), Bucknell University (EEUU), Växjö Universitet (Suecia) o Instituto Cervantes de Sao Paulo (Brasil), entre otros.La autora,, ganadora de varios premios de poesía, nos ofrece un conjunto a propósito del momento en que nos damos cuenta de que algo ha hecho crack y, sin embargo, todo a nuestro alrededor continúa igual. Es como si entráramos en una vía muerta y, a pesar de todo, nos empeñamos en permanecer, incapaces de reaccionar, conscientes del colapso. Sentimos que no estamos bien, que no podemos seguir así, pero nos resulta imposible. Y, entonces, iniciamos el relato de nuestra parálisis, le inventamos causas y efectos, coartadas y excusas que nos permitan resistir en nuestro dolor, quizá porque todavía no estamos preparados para abandonarlo.En una casa aislada rodeada de tierra, iluminada por los rayos de luz que atraviesan las vidrieras de la parte más elevada de los pasillos, una mujer le pide a otra que ejecute por ella el mayor acto de amor posible, con la idea de que, a partir de entonces, podrá llevar a la práctica todos sus proyectos. Su deseo le será concedido, pero no siempre es una bendición que los deseos se cumplan. Una chica muy joven espera a su hermano en una estación de autobuses con la ilusión de fugarse con él a una zona en la que todo es compañerismo y serenidad.Pelea de gallos narra desde diferentes voces el hogar, ese espacio que construye –­o destruye– a las personas, aborda los vínculos familiares y sus códigos secretos, las relaciones de poder, el afecto, los silencios, la solidaridad, el abuso... Es decir, todos los horrores y maravillas que se encierran entre las cuatro paredes de una casa: el espanto y la gloria de nuestras vidas cotidianas.*Puedes visitar laen la calle Corona, 5, de València o en su página web