Publicada el 22/06/2018





Andrea Valbuena

Un día alguien me invadió,entro en mí sin pedir permiso,recorrió todos mis vacíosy ensució hasta el último recodo.Al salir dejó todo descolocado,triste,las luces apagadasy un silencio en el que retumbabala voz de algo roto.Yo abrí las ventanaspara ventilar la pena de mis rinconesy aún con el llanto en la gargantalo conté.Resumí aquel asaltopero pasé por alto mis temblores,el golpe que aún estaba enquistado,el agujero en el fondo de mi alma.No les conté que veía gris,que mis colores se perdieronen la niebla que siguióal recuerdo del último díaen que estuve entera y fui feliz.Había cambiado tantoque ni siquiera pude reconocermeen las voces que pronunciaron mi nombre.No conté que aquel día desaprendí un camino,olvidé mi casay por un momentono supe ni quién era, ni dónde estaba.¿Quién iba a entenderlo?A pesar de todo,conté que habían ensuciado mis díasy no me creyeron.Me querían oscura y escondida,avergonzada, agachada y olvidada.Me querían en silencio,pero no pude controlar mi luz.Se disparó,salió de mi pecho e iluminó la sala.Yo no lo detoné.No fui yo.Tan solo seguí viviendo.Fueron otroslos que expusieroncon sus actos su intención,su mala idea.Fueron otros los que con su silencioy su insistencia en negarque existe el problema,prendieron la mecha de la insurrección.Ahora,no bastaba con llevar a cuestasmi casa helada y en reconstrucción,debía reabrirla,desencajar de nuevo el gesto,dejarlos entrary convencer.Entonces explotaron las vocesy todos fuimos una,todos fueron yo.Cada nueva vez que esto pasael grito es una voz más grande.Hay mucho que hacer y que cambiar,un mensaje que recordarle al mundo,una dignidad que mantener,una lucha que rescatar;la de las mujeres.Yo,mujer sin nombre,noté el fuego de miles de corazonesque gritaban por mísin haber oído nunca mi voz.Miles de llamas encendidasque susurraban en mi oído:yo sí te creo,no estás sola,ni una más.Su fuego hizo imbatible mi luz.(Barcelona, 1992) es autora de Si el silencio tomara la palabra (Valparaíso, 2018).