Publicada el 22/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 21/06/2018 a las 17:40

Filek. El estafador que engañó a Franco

Ignacio Martínez de Pisón

Seix Barral

Barcelona

2018

Sonia Asensio

En los primeros meses de la convulsa España de 1931 llega a nuestro país, concretamente a una ciudad, Madrid, que se preparaba para proclamar la Segunda República envuelta en el entusiasmo, la emoción y el apasionamiento. La historia de este austriaco nacido en 1889 en Tschöran, población en la región de Carintia, sufre un largo paréntesis en España desde el año de su llegada hasta el 7 de marzo de 1946 cuando zarpará desde Bilbao rumbo a Hamburgo en el buque Highland Monarch que repatriaba alemanes ligados al nazismo de una u otra manera.Vivir y deambular por la España de estos quince años tan dramáticos de nuestra República, Guerra Civil, posguerra, primer franquismo, cárceles, campos de concentración… Ser testigo de todos y cada uno de estos momentos y sobre todo de estos espacios, sobrevivirlos y contar hoy con el testimonio de las pesquisas de, convierten a este libro en una mezcla de novela y documento histórico, de narración inventada o biografía supuesta y fotografía en blanco y negro de quince años sobre los que aún queda mucho por decir.Casi toda la historia está resumida en un subtítulo tan clarificador. Alberto von Filek es el descendiente de una familia ilustre de militares, generales y mariscales, del ejército imperial austrohúngaro que, como sabemos, se disolverá en 1918 al finalizar la Gran Guerra. Este aristócrata austriaco de una familia de abolengo que se presenta a sí mismo como “capitán de artillería” y que defenderá hasta el fin de sus días su apellido y los valores imperiales, se queda sin trabajo cuando tras la derrota militar su país pasa a llamarse República de Austria. Y su vida va a ser de todo excepto ilustre.No sabemos si fue capitán o no, no hay constancia como de otras tantas cosas. Esto hace que el autor de estas páginas suponga, conjeture e imagine con una narración clara, fresca, trepidante, lo que quedó borrado en la intrigante historia de un hombre que es ante todo un estafador. Y al lector le dan igual los huecos rellenados con la imaginación de Martínez de Pisón porque consigue meternos dentro de cada uno de los espacios y de los tiempos, visitar cada una de las moradas del protagonista, novelar una vida que debía ser contada.Del Imperio Austrohúngaro a la Italia deen los años veinte. Saludamos ay veraneamos en Fiume para quenos engañe con su “política de la poesía”. Años también terribles que alientan a delincuentes, a timadores y a tramposos. A aprovecharse de los demás, a sacar tajada y a perderse en la vieja Europa llagada por las guerras. Y eso que lo peor estaba por llegar.A su llegada a España después de distintos robos y entuertos, vemos cómo un 28 de julio de 1934 registra lo que será su primera patente: “Un nuevo procedimiento de soldadura para metales por medio químico”. Con ella comienza un sinfín de registros asociados a otros nombres a los que presumiblemente engatusará porque todas las patentes son un timo, un fraude, una estafa. Tres semanas después de registrar su primera patente, el 18 de agosto, regresará al Registro de la Propiedad Industrial para inscribir su gran creación, nada menos que un “procedimiento para la obtención de gasolina sintética”. Cambiará varias veces de socio pero no de invento: agua mezclada con derivados del vino, melaza, remolacha, maíz, patata, trigo… Esta fórmula “mágica” y de productos tan españoles causa risa, sin duda. Filek es la desfachatez en persona. Un tipo tremendo que mantendrá su patraña a pesar de su paso por las cárceles republicanas que serán luego las cárceles franquistas. Efectivamente conseguirá engañar al dictador, y si no fuera porque del engaño pasa al envilecimiento —el límite está en aprovecharse de las desgracias ajenas— podría ser un tipo que hace gracia.Quien sí es un tipo estupendo es Martínez de Pisón. Y uno de los mejores escritores del panorama literario contemporáneo al que quiero agradecerle que me haya hablado de Nanclares de la Oca. Lamentablemente esto es verdad.es profesora de Literatura.