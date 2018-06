Libros con sangría

Publicada el 22/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 21/06/2018 a las 18:47

Paco Goyanes, de la librería Cálamo, en Zaragoza, recomienda algunos de sus títulos favoritos de los últimos meses._________________________Tal vez sea un sueño o tal vez quiera engañarme a mí mismo, pero tengo la sensación de que desde hace unos días se respira mejor en las calles de nuestros pueblos y ciudades, que los tilos y las camelias se han puesto de acuerdo para darnos a todos un pequeño homenaje. Es como si de la noche a la mañana nos hubiéramos quitado de encima un enorme y casposo peso. Igual hasta ganamos el mundial y podemos celebrarlo sin complejos.Por si las moscas, mejor que tengas a mano algún buen libro, que el tiempo libre es propicio a la indolencia y mejor no dejarse llevar por ella (en exceso al menos).El afamadoganador de mil premios y con cerca de 4.000.000 de ejemplares vendidos de sus libros, nos entrega La desaparición de Stephanie Mailer , un más que entretenido thriller de 650 páginas especial mojito, chanclas y arenita. Caín es la primera novela de, joven zamorano de 1989 no tan conocido como Dicker, pero seguro que más fresco. Si tu verano es de los de pueblo de secano, paseíto a la fuente y modorra continuada, éste es tu libro. La novena hora te durará pocas horas. La calidad de la escritura deha vuelto locos a los periodistas de los principales medios de los Estados Unidos y seguro que pronto a los de aquí. Mujeres solas peleando por sobrevivir en el Nueva York de comienzos del siglo XX. Dale.Si te va la pesca es tu libro. Si te gusta el cazón también. Si eres de espíritu aventurero ídem. Y si no también. El libro del mar dees tuyo.Y la semana que viene vuelve a la carga el Servicio de Asesoría Lectora Público y Gratuito: la mejor manera de comenzar el verano. Podrás saborear una extraordinaria, fresca y chispeante sangría mientras los miembros del S.A.L.P.G. () recomiendan las mejores lecturas para el verano 2018. Entre todos los asistentes se sorteará un lote de libros de gran valor educativo. La cita es el martes 26 de junio a las 19.30.*Puedes encontrar laen la Plaza de San Francisco, 4, de Zaragoza, o en su página web