Ilustres desconocidos

Publicada el 29/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 28/06/2018 a las 18:53



El jardinero del silencio y otros poemas

Boris A. Novak

Selección y prólogo de Laura Repovs

Traducción de Laura Repovs y Andrés Sánchez Robayna.

Galaxia Gutenberg

Barcelona

2018









El favor de la sirena

Denis Johnson

Traducción de Javier Calvo

Literatura Random House

Barcelona

2018









Insumisa

Yevguenia Yarovslávskaia-Markón

​​​​​​​Prólogo de Olivier Rolin

​​​​​​​Traducción de Marta Rebón

​​​​​​​Armaenia editorial

Majadahonda (Madrid)

2018



Zapatos de tacón italiano / Sabates de taló italià

Magdalena Tulli

​​​​​​​Traducción de Francisco J.Villaverde / Traducció de Xavier Farré

Rayo Verde / Raig verd​​​​​​​

Barcelona

2018

Llibreria Nollegiu

Xavier Vidal, responsable de la Llibreria Nollegiu de Barcelona, recomienda algunos de sus títulos favoritos de los últimos meses.__________________________¿Quien es? Uno de los poetas europeos contemporáneos más importantes. ¿Qué sabía este librero de él hasta hace dos días? Nada. Esloveno. Aquí se habían recogido algunos poemas traducidos en una antología de traducciones de pretextos. Galaxia Gutenberg ha seleccionado algunos de los poemas de los más de diez títulos publicados. Poeta versátil, combina diferentes formas (desde el romance hasta la elegía pasando por el haiku), con una especial atención temática a la memoria, el erotismo o el lenguaje como instrumento creador. Su trilogía La puerta sin retorno, un poema río en tres tomos, debería ser traducida inmediatamente. El reto editorial no es poco, claro. Lean sólo un poema y déjense seducir.Me entristeció la muerte del norteamericano Denis Johnson hace unos meses. Su novela El árbol de humo es una, por no decir la, novela de Vietnam. Pero Sueño de trenes se convirtió en una de mis preferidas por su sencillez, tanto en lenguaje como en historia, y a la vez su profundidad. Ahora, como despedida, Literatura Random House traduce los cuentos de El favor de la sirena dónde Johnson reflexiona de forma muy vitalista sobre la vejez y convierte una frase en profecía. Como la que dice que mientras alguien lo lea él nunca habrá muerto. Denis no ha muerto. Es uno de esos autores que circuló en España de forma discreta pero que vino para quedarse aún después de muerto (como el Cid). Leerlo es disfrutarlo.Confesemos: no sabíámos quien era la autora y protagonista de esta autobiografía. Esposa del poeta, eligió el camino de los bajos fondos, la indigencia y la delincuencia para oponerse al régimen de. Su autobiografía nos confirma como fue capaz de llevar al extremo sus valores. Acabó condenada y ejecutada en las islas Solovski con sólo 29 años. El prólogo de, autor de El meteorólogo ya es una garantía de entrada. Y el libro contiene documentos de la NKVD como el interrogatorio de 1931.​​​​​​​Si en El defecto, la polacaabordaba la llegada de refugiados desde un punto de vista distópico, ergo realista, en Zapatos de tacón italiano, esta escritora nos sumerge en una historia que nace en la familia pero que va más allá de ella. La excusa es una hija que vuelve a casa para cuidar a su madre, enferma de Alzheimer. Los recuerdos que atesora aún la madre de cuando ella era pequeña abren todas las cajas de secretos, que en algunos casos bien podrían ser cajas de Pandora. Un hurra por Rayo Verde, editorial inconformista que nos está acercando las mejores voces narrativas europeas.*Puedes encontrar laen Carrer Pons i Subirà, 3, en Barcelona y en su página web