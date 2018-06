Publicada el 29/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 28/06/2018 a las 18:12





Salida 13

De Historia de un alma

Antonio Praena

Si una especie de hombres se atrevierasólo a soñar las cosas que yo he visto,todos los sueños morirían.He visto Barbys desvirgadasentre los guantes impolutosde un tipo trajeado.Marquesas y fervientesregalar pitillerascon tal de ser tratadas como golfas.He visto el Maserati de un famosoen los arcenes de Las Barranquillas—ya sabéis: salida 13de la Autovía de Valencia—buscando mefedrona junto a un chulocon Wranglers de elastano.También he visto anillos de brillantesal fondo de condonesy polvo de kamagrasobre botines de serpiente genuina.¿Qué esperabais del arte? ¿Alguna vezte has preguntado cuántos mundosse esconden en lo oscuro de este mundo?Los sueños no podrían respondernos,porque los sueños son absurdos e idealistasigual que el niño muerto que llevamosmuy dentro de nosotros.Y he visto, finalmente, te lo juro—porque las letras son ajenas a los sueños—sobre un cuerpo cicladocon anabolizantes esteroides,un tatuaje que dice:“aquí no queda espacio para tanto vacío”.(Purullena, Granada, 1973) es poeta y teólogo. Su último libro es Historia de un alma (Visor, 2017), Premio Jaime Gil de Biedma 2017.