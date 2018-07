Publicada el 13/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 12/07/2018 a las 18:29





Leona



Nunca fue el violador:

fue el hermano, perdido,

el compañero/gemelo cuya palma

tendría una línea de la vida idéntica a la/nuestra.

Claudia Masin

Las mujeres enfrentamos en la niñez un pozoprofundísimo, parecido a los cráteres que deja un bombardeo,e indefectiblemente caemos desde una alturaque hace imposible llegar al fondosin quebrarse las dos piernas. Ningunasale intacta y sin embargosuele decirse que se trata de un malentendido,que no hubo tal caída, que todas las mujeres exageran.Lleva una vida completa poder decir: esto ha pasado,fui dañada, acá está la prueba, los huesos rotos,la columna vertebral vencida, porque despuésde una caída como esa se anda de rodillas o inclinada,en constante actitud de terror o reverencia.Muy temprano el miedo es rociado como un venenosobre el pastizal demasiado vivodonde de otra manera crecerían plantas parásitas,en nada necesarias, capaces de comerse en pocos díasla tierra entera con su energía salvajey desquiciada. Aun así, siempre quedanalgunos brotes vivos, porque quien combate a esas plantasque se van en vicio, después de un tiempo ya tiene suficiente,de puro saciado se retira del campo baldío y a vecesles perdona la vida y se va antesde terminar la tarea. No es compasión,es como si una tempestad se detuvieraporque ya fueron suficientes las vidas arrebatadas,las casas convertidas en una armazón de palosy hierros podridos, que aun restauradas nunca podríanvolver a ser las mismas. La compasión, claro, es otra cosa:no se trata de saquear una tierra con tal ferocidadque lo que queda, de tan malogrado, ya no sirveni como alimento ni como trofeo de guerra.En el corto tiempo de gracia antes de la caída,las mujeres, esos yuyos siempre demasiado crecidos,andamos por ahí, perdidas y felices, esperandolo que no suele llegar: la compañía del hermanoque no tenga terror a lo desconocido, a lo sensible.No el hermano que pueda impedir la caídasino ese que elija caer junto a nosotras,desobedeciendo la ley que establecela universalidad de la conquista, la bellezade la bota del cazador sobre el cuello partido de la leonay de su cría. El hermano incapaz de levantar su brazopara marcar a fuego la espalda de la hermana,la señal que los separaría para siempre,cada cual en el mundo que le toca: él a causar el daño,ella a sufrirlo y a engendrar la venganzadel débil que un día se levanta, el esclavoque incendia la casa del amo y se fugay elude el castigo. El mal está en la sangre hace ya tantoque está diluido y es indiscernible del líquidoque el corazón bombea: el patrón ama estoy el hermano lo sufre, tan malheridocomo la mujer a la que él debería lastimar.El dolor sigue su curso, indiferente,y el pozo sigue comiéndose vida tras vida, y seguirá,a menos que algo pase,un acto de desobediencia casi imposible de imaginar,como si de repente el cazador se detuvierajusto antes del disparoporque sintió en la carne propia la agitación de la sangrede su víctima, el terror ante la inminencia de la muerte,y supo que formar parte de la especie dominantees ser como una fiera que ha caídoen una trampa de metal que destroza lentamentecada músculo, cada ligamento,para que sea más fácil desangrarse que poder escapar.(Resistencia, Chaco, Argentina, 1972). Es escritora y psicoanalista. Vive desde 1990 en Buenos Aires. Coordina talleres de escritura. Ha publicado libros como: Bizarría, El verano, La vista o Lo intacto, y las antologías El secreto (1997-2007) y La materia sensible. Su libro La vista obtuvo el Premio Casa de América de España en 2002, mientras que con Lo intacto ha obtenido un premio del Fondo Nacional de las Artes en 2017.