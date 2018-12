Publicada el 07/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 06/12/2018 a las 14:12



De Cuerpo en sombra (2018)

Isabel González Gil

Yo te digo que antes de la creaciónde la tierra y de los cielossolo había aguaque hubo agua antes del Diosuna sima en el gran párpadoTú me explicas que noque en el principio era la palabrade la que todos fuimos añicosque los cantos inmortales de Océanoson fantasmas que traen de alta marlos pescadoresque el agua es el espejode las esferas celestes que orbitande amor al verboYo me callo y escondo por rutinael anzuelo dorado que me surca el pechodesde el día en que entré en el Océanodeseando aquella palabra primera.(Salamanca, 1982) es profesora de Teoría de la literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Su último libro es Cuerpo en sombra (Verbum, 2018).