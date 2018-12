"Menos tú, todo está en internet": aforismos de Carmen Canet

Publicada el 14/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 13/12/2018 a las 19:10

Carmen Canet

Los aforismos pese a ser breves y ligeros ayudan a hacer grande y menos pesado el mundo.A cierta edad algunas cosas están menos firmes pero están más relajadas.Cuando la vida se despista demasiado hay que trazarle una ruta.Menos tú, todo está en internet.Cuando la piel está bien acariciada, tiene eco.Las relaciones tormentosa deberían partirlas un rayo.Suele ser común que si no se tiene amor propio no se pueda tener amor al prójimo.Cuando no hay prisa ni ruidos, el corazón no late, conversa.No me gusta nada la palabra mandamientos. Sin embargo me encanta la palabra tentaciones.Vivir es exponerse. Sobrevivir, sobreexponerse.A veces la soledad nos protege. Hay cierta soledad que es adictiva.No estaba sola, estaba única.Le gritaron: la lectura o la vida, y siguió leyendo.Es preferible que la vida no tenga rima y sus versos sean libres.es escritora y profesora de Lengua y literatura. Su último libro es Luciérnagas (Valparaíso, 2028).