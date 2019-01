Publicada el 04/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/01/2019 a las 21:37

Wendy

Memoria

_________



Isabel Cienfuegos (Madrid, 1954) es médico y autora del libro de relatos (Madrid, 1954) es médico y autora del libro de relatos Mañana los amores serán rocas (Cuadernos del Vigía, 2012). Sus narraciones han sido incluidas en diversas antologías. Tiene un libro de relatos pendiente de publicación.

La sección de microrrelatos inéditos Liebre por gato está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. En esta nueva entrega recoge dos textos de la escritora Isabel Cienfuegos.___________________________________En lugar de coser la sombra a Peter Pan, Wendy da una patada a la suya para volar mejor. Vuelan uno sobre otro en la cama, en la alfombra, en el sofá. Atraviesan las calles flotando. No atienden a las sirenas, ni piensan en los niños perdidos. Mientras dure el polvo de hadas no pisarán el suelo. Es la historia de para siempre. No se imaginan caer en el país de nunca jamás.Olor a pimentón, a pan, aceite, ajo, laurel. Cestos de garbanzos y alubias. Cuatro caparazones de centollo, reliquias de alguna fecha memorable. Suspendido del techo, el cuerdo hueso de jamón. La fresquera y el ventanuco abiertos, y la puerta cerrada. Mi niñez. Todo el misterio en la despensa.