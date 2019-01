Publicada el 18/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 17/01/2019 a las 21:10



Buceo





Xenon (Alicante, 1990), seudónimo de Rubén de la Cruz, es rapero y poeta. Su nuevo disco, también poemario, es _____(Alicante, 1990), seudónimo de Rubén de la Cruz, es rapero y poeta. Su nuevo disco, también poemario, es Atlántida (Boa Música, 2018).

No creas en el amor,le dijo el ateo al fanático.No la llames,la soledad al enamorado.No le digas lo que sientes,dijo el muro de Berlín a la Fontana de Trevi.No la vayas a ver,el ciego al halcón.No le regales nada,dijo el melómano al millonario.No des ningún paso,dijo el paralítico al atleta.No sigas ese camino,dijo el oficinista al viajero.No la busques,dijo el miedo a la ansiedad.No mires sus redes sociales,dijo la cautela a la curiosidad.No dejes de ser tú,dijo el orgullo a la inseguridad.No te la folles,dijo el creyente al joven de 18 años.No la enfoques a los ojos,la cámara de fotos al fotógrafo.No soportes ciertas cosas,dijo el conformista al perfeccionista.No te la juegues,el ahorrador al ludópata.No la cagues,dijo el adulto al bebé.No salgas de tu zona de confort,dijo el cobarde a la valentía.No le sigas la corriente,dijo el caucho a la electricidad.No sé lo pongas fácil,dijo la coraza a la diana.No busques consuelo,dijo el que no arriesga al paracaidistas.No busques en los demáslo que tú no tienes,dijo el que tenía todoal que no tenía nada.No lo hagas, dijeron las ganas,y todo sin saber nada porque al final,después de tanto,no hacer algo que queríassiempre ha dolido más......mucho más.