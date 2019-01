Publicada el 18/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 17/01/2019 a las 21:14



El que tuvo retuvo

Crisis generacional



Abuela, no digas que no te dije que el carnicero podía engañarte en el peso ahora que la vista no te alcanza a los dígitos de la balanza, ten mucho cuidado que en el mercado es cosa común, y te advertí que no abrieras la puerta cuando llama un revisor del gas con vete a saber qué placa falsa, hoy en día pasan cosas, sobre todo a los ancianos que confían; es como lo de firmar papeles con el gestor bancario, tan majo él verdad, te da siete páginas de letra pequeña con sonrisa de ángel, deberías saberlo después de las preferentes, la pensión va a seguir bajando si la hucha de las pensiones rescata tarjetas negras y cajas B; ya, ya sé que no sabes, pero sí sabes que lo darías todo por estar calentita, porque tienes frío en los huesos, normal a tu edad, así que ándate con ojo cuando te diga el técnico “la caldera tiene tres piezas rotas”, te ofrecerá cambiarlas sin IVA por diez veces lo que valen, solo por ser tú, porque le recuerdas a su abuela en paz descanse, igual que el cardiólogo que te atiende sin factura, simpático eh, ah sí es otro nivel pero el señor doctor tira de tu pensión como todos aunque no sean familia, pongamos el administrativo que te cobra por la declaración de la renta como si fueras la Tyssen, y tiene delito porque en este país de mierda somos los jóvenes los que estamos con el agua al cuello, nosotros sí que lo tenemos chungo, nosotros sí que necesitamos que nos echen un cable, sin colchón social nos vamos a Nueva Zelanda, abuela, sí sí, no queda otra, como el nieto de Manoli, Nueva Zelanda es lo único que tenemos y unas birras esta noche para no pensar un poco en el panorama desolador, no sabes cómo te lo agradezco, abu, aunque si pueden ser cincuenta podría salir todo el finde y estaría genial.

_____

Susana Camps Perarnau (Barcelona, 1963) es profesora de narrativa en la Escuela de Escritura del Ateneo barcelonés y en la UOC (Universitat Oberta de Cataluña). Ha publicado novela (El sueño robado, Montesinos, 1989), cuentos en catalán y castellano, y el libo de microrrelatos Viaje imaginario al Archipiélago de las Extinta (Talentura, 2013).

La sección de microrrelatos inéditos Liebre por gato está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. En esta nueva entrega recoge dos textos de la escritora Susana Camps.___________________________________No habrás visto nada igual en todo el Purgatorio. Cuando suena la sirena echa a correr y no para hasta encontrar un lugar a cubierto. Un lugar donde copular sin ser visto y sin que se oiga el canto delator. Luego, será ya mediodía, recoge todas las mandrágoras arrepentidas y las lleva bajo el árbol de los ahorcados. ¿Que si las riegan? Pues claro, en secreto. Para eso van; no olvidarán la perra desgracia que las trajo aquí. Una sonrisa cadáver las vela sin calidez hasta el atardecer.No sé cuánto le quedará por cumplir, pero será más de lo que le echamos. No hay posible redención, se desvive por estar a la sombra. Todo su ayer y su hoy solo tiene sentido si es el amo del estraperlo. No contento con su actividad diurna, conjura a Selene para que entregue la plata y la retiene también, ya sin luz, cautiva de su ambiguo amor.