Publicada el 18/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 17/01/2019 a las 21:07

Epistolario 1924-1988

María Cegarra Salcedo y Carmen Conde

Edición, introducción y notas de Fran Garcerá

Torremozas

Madrid

2018

_____



Irene García Chacón es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid.

Las escrituras en primera persona o los documentos del yo son herramientas que permiten conocer la construcción del sujeto y la noción de identidad.Entre las diferentes manifestaciones autorreferenciales (autobiografías, memorias, diarios, etc.), los epistolarios destacan por ser textos cuyo receptor es más específico. Al escribir a un destinatario concreto, los remitentes comparten sus experiencias y emociones, situándose de algún modo en el lugar de la persona a la que se dirigen. Esta empatía o interés por compartir el yo distancia así al género epistolar del embelesado individualismo de otras escrituras en primera persona. De ahí que la correspondencia fuera en otro momento histórico un instrumento esencial para crear y consolidar redes personales y profesionales, y que sea en la actualidad un testimonio inestimable para documentar estas redes del pasado.Otra de las características del género epistolar suele ser su fragmentariedad y dispersión. Por este motivo, el epistolario intercambiado por las escritoras (1899-1993) y(1907-1996) es un regalo para el lector. Aunque algunas de estas cartas habían sido estudiadas parcialmente, Fran Garcerá ha buceado por diversos archivos, públicos y privados, hasta reunir, ordenar y anotar por primera vez estos 711 documentos que publica la editorial Torremozas.María Cegarra y Carmen Conde fueron dos pioneras. Cegarra fue la primera mujer española en alcanzar el título de Perito Químico. Conde, por su parte, fue la primera mujer a la que le fue concedido el Premio Nacional de Literatura y la primera mujer miembro de la Real Academia Española. No obstante, este epistolario no sólo habla de sus logros, sino que también da cuenta de sus comienzos, sus deseos y sus propósitos.Debido al extenso marco temporal en el que se intercambian estas cartas y postales –abarcan un período que comprende de 1924 a 1988–, encontramos distintas posiciones vitales y estéticas e, incluso, distintas fases de su amistad. Así, el tono y el contenido de sus escrituras epistolares varía según el momento en el que se compusieron las misivas.En las palabras que se dedican hay lugar para lo humano (en 1933 Carmen Conde le pregunta a María Cegarra: "¿Te pagan esos poemas? Si no, es lástima que no los envíes a donde te los pagarían") y para lo divino (un mes más tarde, le espeta: "¡Vivan los espíritus libres, dentro de los poetas sin amparo de nadie").En las palabras que intercambian hay lugar para la incertidumbre estética y el ánimo. En otra carta de 1933, la autora de Brocal se expresa a su compañera de la siguiente manera: "Mi querida MARÍA; quiero que aprendas a no dudar de la luz porque pase una nube; ni del día, porque te sientas desvelada en la noche; ni de mí, porque yo esté cenicienta, aunque no apagada".Estas cartas se hallan en una posición fronteriza entre la verdad y la ficción. En ocasiones las creadoras se sinceran y se revelan experiencias. Por ejemplo, Conde confiesa a Cegarra: "Sí es hablarte de mí, hacerlo cual lo hago. Me ahogo en mí, así voy a ti, para serenar mi nivel. Se puede decir todo, todo: yo lo digo. Algunos vocablos se resisten a mi pluma: igual me pasa con el papel malo, la tinta, la pluma... me lavo las manos al escribir. Y el corazón cuando es preciso". Sin embargo, no debemos olvidar que las epístolas no son textos inocentes, sino documentos que comportan una interpretación de los hechos en los que están presentes intereses y sentimientos. La máscara está detrás de las diferentes misivas que se envían en torno al prólogo deque ambas autoras querían para sus sendos poemarios, asunto que estudia en profundidaden la introducción.La poesía es, sin duda, la gran protagonista de este epistolario. En su correspondencia del día a día, estas escritoras se regalan versos amistosos, se intercambian poemas inéditos y se aconsejan mutuamente acerca de su futura publicación.Además de la ya mencionada introducción en la que Garcerá ofrece las claves interpretativas de la intrahistoria de esta correspondencia, la edición se completa con una introducción y un anexo fotográfico de gran valor con los que recorrer el universo personal y estético de dos mujeres fundamentales de la cultura española del siglo XX.