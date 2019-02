Publicada el 15/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 14/02/2019 a las 19:59





_____(Navatalgordo, Ávila, 1963) es poeta. Su último libro, Los días que no queremos (Valparaíso, 2018).

Madre,te enterraré de noche, desnudacomo llegastebajo la misma tumba sin cruz de un camposanto,donde él, joven para siempre, irá a buscarte.Y juntos, en olvido piadoso, os burlaréisdel calor de las manos frías de los médicosy de los dioses sin misericordia, que crearonel amor y la muerte al mismo tiempo.Madre,tu nombre no figurará en los periódicos,para que no vengan,al olor de la tristeza de los crisantemos,gentes que ignoranque cuando alguien muerecambia el mundo,y que todas las mariposas caen al suelopara volverse un rastro de migajas de niebla.Madre,cuando el padecimiento y la inmortalidadsean engullidas por el agua, sentirémenos tu presencia, recordándote más.Y cuando sobre la mesa falte tu aroma,sabré que cocinar es un acto de amor.Madre,prometo no sentir amarguraal reconocer que tenías que morirpara que yo te conocierapor completo.