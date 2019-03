La lucha de las mujeres del libro

Publicada el 08/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 07/03/2019 a las 21:35

Patricia Escalona, editora, portavoz de Las mujeres del libro estatal y Cataluña

Leticia Rodríguez Torrado, editora, portavoz de Las mujeres del libro Asturias

"Tu silencio no te protegerá". Esta cita de la escritora feministase convierte este viernes 8 de marzo en el lema de Las mujeres del libro . Este grupo de acción que reúne a las trabajadoras de la industria editorial se formó hace un año, al calor de la primera huelga general feminista, se prepara para volver a las calles., una de las primeras impulsoras del proyecto, ha diseñado, como hizo en 2018, un cartel para el evento: un retrato de Lorde, que toma el relevo del de Emily Dickinson, la protagonista simbólica de las reivindicaciones de la pasada edición.En su manifiesto de 2019 , critican que, pese a que se trata de "un sector feminizado, en el que el 80 % de los puestos de trabajo los ocupan las mujeres", los cargos de responsabilidad siguen estando en manos de hombres, al igual que "los autores universales' siguen estando plenamente masculinizados". "En un sector que sufre cada vez más la uberización de los puestos de trabajo", protestan, "las más afectadas son siempre las mujeres". El movimiento, que busca extenderse por España fundando una, un proceso que ya está en marcha en Asturias y Cataluña, donde está más asentado.Hablamos con dos de sus responsables para conocer sus reivindicaciones, su experiencia desde el pasado 8M y sus planes para la huelga.este año volvió a ofrecerse a hacer otro cartel , visto el éxito que tuvimos, sobre todo en visibilización y en redes. El hecho de que ella sea una mujer del libro y que esté comprometida con nosotras nos ha ayudado muchísimo. El día 1 hicimos un acto de estampación de camisetas gratuito, que recogimos aportaciones para poder luego imprimir carteles para llevar a la manifestación y pagar algunas deudas en las que habíamos incurrido. Eso fue muy bien. Lo que no fue también fue la rueda de prensa por la tarde, para presentar ya el cartel, donde pedíamos que viniera gente interesada en ser voluntaria. Eso es lo más difícil. Para el mismo 8 de marzo, hemos preparado unael mismo viernes a las 13.00 en Gijón y en Barcelona, y por supuesto iremos a la manifestación"."Tal y como nos hemos organizado, cada comisión tiene sus propios procesos, porque si no es imposible. Las mejor organizadas son las asturianas, que es donde se ha conseguido. Las demás no hemos tenido tanta suerte, o, no sé, tanta dedicación como para conseguir eso, pero estamos en ello. La idea es constituirnos en federación de asociaciones. Ellas van a ser las primeras, y pretendemos que Cataluña venga después."Queremos presentar una, con el único partido que nos quiso ayudar, Podemos, a través de Mar García Puig, que es editora, y que también forma parte del movimiento. Esa fue la que nos animó a que hiciéramos esta Proposición, que lo que pretende es que haya transparencia para que podamos evaluar cuál es la brecha salarial en el mundo del libro, que sabemos que existe pero que no hemos podido analizar todavía. Queremos exhortar al Congreso para que instituciones como los gremios de editores o de libreros pongan sobre el papel cuáles son los sueldos que se están pagando a hombres y mujeres, para poder hacer un estudio como el que se realiza, por ejemplo, en Francia. No ha sido posible porque la convocatoria de elecciones ha parado toda la iniciativa. Pero seguimos trabajando"."Dado que el año pasado fue algo más improvisado y tuvo el éxito que tuvo, y este año nos hemos movilizado todas con más antelación —y además vemos cuál es el peligro real que existe—, creo que [la reivindicación] va a ser todavía más multitudinaria. Las mujeres que han ido tomando conciencia durante este año van a salir a la calle y va a haber un mayor seguimiento de la huelga del que hubo el año pasado. También es que soy una optimista irredenta"."Tampoco lo llamaría éxito, porque podría ser mucho mejor. Pero sí es verdad que desde que formamos la comisión en Asturias tuvimos una media de 15 mujeres que están activas en las reuniones, que hacemos mensualmente. Tuvimos actividades en la Feria del Libro de Gijón, en la Semana Negra, hemos hecho presentaciones en librerías, hemos recogido datos de las editoriales asturianas. Y ahora nos vamos a constituir como asociación. En breve haremos la asamblea fundacional, y tenemos de momento en la lista de correos de voluntarias unas 40 mujeres entre…"."Hemos sido recibidas con algo de sorpresa porque la gente no se esperaba que hubiera un colectivo como es mujeres del libro. En Asturias se tiene un poco más en cuenta la industria y el turismo, pero no la industria cultural. En general,, nos animan mucho los compañeros, y el resto de formaciones feministas también han estado muy interesadas: les parece muy importante la parte cultural del movimiento, y también creen que es positivo que se fomente la. Las compañeras que están involucradas lo más importante que han señalado es que como la mayoría somos freelance, no estamos relacionadas, y la red de apoyo las ha ayudado mucho. Tenemos una lista de correo en la que enviamos ofertas de trabajo, eventos culturales… Las compañeras, y conocer a tantas mujeres te da una versatilidad y una logística increíble. Hay temas que no se han atrevido a plantear con compañeros por estar en minoría, y ahora sienten que pueden hacerlo en un espacio seguro. Ha sido muy positivo en el carácter personal"."A las doce de la noche empezamos, porque vamos a estar en elpegando carteles y haciendo piquetes informativos. El viernes a las 12.00 estaremos en las, y luego tenemos una actividad de las 13.30 a las 17.00: hacemos un picnic para que las mujeres del movimiento no se volviesen a casa y pudiesen descansar, enfocándolo también a la literatura y a las mujeres del libro. Vamos a tener uny hemos invitado a todas las autoras asturianas a que vengan a leer sus textos tanto escritoras como traductoras, y a mostrarnos su trabajo si son ilustradoras. También tenemosy de pinturas de guerra, que es una iniciativa de la ilustradora Mara Saturio. Y luego iremos todos juntos a la manifestación"."Yo creo que el 8M va a tener una participación más o menos similar,Aquí en Asturias la gente suele salir a la calle. Después, el resto lo vemos con un poco de pesimismo. Vemos que las opciones [partidistas] que más nos pueden beneficiar como colectivo feminista están muy divididas, ycon la que estamos nosotras. No notamos que haya el mismo entusiasmo con respecto los partidos de izquierda, que son los partidos que más pueden representar al feminismo, y sí vemos mucho entusiasmo con respecto a partes de la derecha que. No sabemos si es algo que se traslada a las redes y los medios de comunicación para darles una dimensión que no tienen en realidad, pero nos asusta. Más que nunca queremos pedir que, porque lo que está claro es que si hay poca participación en las elecciones vamos a retroceder muchísimo en derechos".