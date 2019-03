Publicada el 29/03/2019 a las 12:02 29/03/2019 a las 12:02

Bambú

De Las siete en Canarias (Verbum, 2014)



_____



Margarita Hernando de Larramendi es poeta. Su último libro es es poeta. Su último libro es Las siete en Canarias (Verbum, 2014).

Por motivos que no vienen al casodebo asistir a un cursoque se imparteen el Club de Excelencia en la Gestión.Entro en Googlelocalizo la calley analizocon primor y esmerola variada gama de posibilidades que me ofreceel bien publicitado transporte públicode mi ciudad, Madrid.Sin dudarlo un instantedecido utilizar la línea uno del Metrosolo, y exclusivamente,por el placer de bajarmeen la recién inauguradaestación de Bambú.¡Bambú!Qué sonoridad radiante,qué poder evocadordestila esta palabra…Rara dieta de tiernos osos Pandasoporte de andamios imposibles en tierras de Hong Kongcarnaval de oclusivas bilabiales sonoras…¡Bambú!Qué rotunda existencia,convincenteexquisitade flexibilidad probada,¡como imagino ser yo,cuando me sueño!